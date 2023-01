Gaffe della giornalista del Tg2: «Buongiorno da Bari, in Umbria»

«Buon pomeriggio da Bari, l’inverno non ne vuole sapere di arrivare qui in Umbria». Così la giornalista inviata del TG2 Carlotta Balena racconta una Bari con le temperature più alte e… In un’altra Regione. La città è infatti il capoluogo di Regione della Puglia, ma il lapsus è andato in onda nel TG delle 13:00 del 3 gennaio, impossibile tornare indietro. La gaffe genera una reazione da parte del Web.

TG2, giornalista inviata indica Bari come in Umbria

«Quella alle spalle è Gubbio sul mare» scrive qualcuno sui social. «Ma che Bari fosse in Puglia non c’ era UMBRIA di dubbio…» scrive un altro utente leggendo la notizia. «Ho ascoltato anche io e può capitare, ma poi ha detto correttamente Puglia, direi che bisogna concentrarsi sulle 99 cose che ha detto bene e non ridicolizzarla per l’unica cosa, seppur grossa, sbagliata» si legge in un altro commento.

«Mancava: se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola Bari» si legge in un altro commento. Non è la prima volta che succede. Anche il meteo reporter Luca Ciceroni del TGR Molise si era ritrovato in diretta con Buongiorno Italia. Il giornalista in quel caso non si sarebbe accorto del collegamento e avrebbe continuato a parlare con il cameraman. «Allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio ma io l’ho letto solo domenica da martedì sera, no da mercoledì, e diceva ‘Luca ma Alexa è impazzita, mi mette musica inglese’» si sentì allora in diretta. I giornalisti del programma Tv informarono poi il pubblico che il meteo reporter non aveva sentito il collegamento.

Carlotta Balena, chi è

Carlotta Balena è una giornalista del TGR Puglia. Ha collaborato come freelance per la testata Business Insider e ha scritto anche per Fortune Italia.

L’inviata ha collaborato per qualche tempo anche ad Agorà. La gaffe può capitare a tutti, ma la giornalista si è immediatamente corretta.