La giornalista russa da Floris: «Se non mi fa parlare è censura». In studio ridono tutti

Un botta e risposta di pochi istanti che ha generato le risate degli ospiti in studio. Accade a DiMartedì, il programma di La7 condotto dal giornalista Giovanni Floris, che ieri ha avuto ospite a distanza la giornalista russa Nadana Fridrikhson, cronista di Zvezda tv. Quest’ultima, dopo aver tentato di non rispondere direttamente a una domanda del conduttore, viene ripresa dallo stesso Floris e ribatte: «Se non mi permette di parlare la considero una censura». Una frase che ha fatto ridere tutto lo studio e vacillare anche il giornalista.

Nada Fridrikhson: «Perché ridete?»

La domanda di Giovanni Floris riguardava chi ha passato il confine dell’Ucraina, riferendosi ai carri armati russi. Pochi istanti prima del botta e risposta, Nadana Fridrikhson ha tentato di sviare, venendo fermata dal giornalista. Il conduttore rincara la dose e allora lei attacca: «Mi fa parlare? Perché non mi permette di rispondere e fa altre domande?». Floris spiega che vorrebbe una risposta alla sua domanda senza alcun cambio di argomento e allora lei rincara, parlando di «censura» e scatenando le risate degli ospiti in studio. «Perché ridete?», ha chiesto seria, rivolgendosi ai presenti. E allora il conduttore di DiMartedì ha replicato: «Ridono perché la censura c’è in Russia, quindi già il fatto che io la faccia parlare dimostra che questa censura non c’è».

L’ironia di Floris: «La sua accusa me la fanno in tanti»

«Tra l’altro questa accusa che mi fa lei me la fanno in tanti anche qui», ha poi proseguito Giovanni Floris, nel generale clima di ilarità che si è creato all’interno dello studio dopo la parola «censura». Tra gli applausi del pubblico e le risate, la giornalista ammutolisce e poi viene invitata dal conduttore a rispondere in 40 secondi a «una domanda libera, a piacere». Proprio per la presenza di Nadana Fridrikhson hanno disertato la trasmissione Andrea Gilli, Nathalie Tocci e Nona Mikhelidze.