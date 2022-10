Quello strano tifo in Rai per Molinari e le altre pillole del 14 ottobre

È giovedì, e nella capitale a partire dal tardo pomeriggio tutti pensano all’inaugurazione della Festa del Cinema di Roma in programma all’Auditorium. Però alle 18.45 all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia va in scena la partita di Europa league Betis-Roma, e proprio durante lo svolgimento della gara il sindaco Roberto Gualtieri deve dedicarsi al cinema (se no, chi lo sente Walter Veltroni) e con il suo staff presidia la festa. Per la sinistra giallorossa è una giornataccia: presidente del Senato è diventato Ignazio La Russa e la Roma gioca in uno stadio dedicato a uno che si chiamava Benito. Ma al vernissage bisogna stringere mani, salutare personaggi del grande schermo (e della Rai), e certo non si può vedere la partita con il telefono cellulare. E allora che si fa? Il portavoce del sindaco, Luigi Coldagelli, si attacca al suo smartphone e tempesta il gruppo dei giornalisti della “maggica” chiedendo in continuo che sta facendo la Roma. Per la cronaca, la gara è terminata con un deludente 1 -1.

Alla Rai c’è chi faceva il tifo per Molinari

La sua candidatura è andata in fumo: il sogno di Riccardo Molinari di diventare presidente della Camera dei deputati è finito. Il capogruppo uscente della Lega a Montecitorio, ruolo che ricoprirà anche in questa legislatura, dovrà comparire davanti ai giudici penali di Torino il 24 novembre per rispondere del reato di aver modificato illecitamente la lista elettorale del Carroccio, per l’elezione del sindaco di Moncalieri. I fatti risalgono a 2020 e il rinvio a giudizio è del 2021. Ora, dopo l’udienza preliminare, inizierà il dibattimento. E pensare che c’era una giornalista Rai che faceva un tifo sfegatato per «Molinari numero uno di Montecitorio», prevedendo nella sua vita «un grande salto di carriera». Chissà perché…

Fontana ha fretta, comincia “Hostaria Verona”

Per fortuna è stato eletto oggi. Già perché Lorenzo Fontana, il neo presidente della Camera, non poteva attendere troppo: stasera nella sua città comincia “Hostaria Verona”. Il “festival del vino” apre ufficialmente i battenti alle ore 18, e in piazza Brà è prevista una cerimonia d’inaugurazione “con autorità e partner”. Quindi Mario Puliero intervisterà Giuseppe “Nanu” Galderisi. A seguire set musicale di Andrea Galderisi, e un “Durello after hour”. Si va avanti fino a domenica, tra la presentazione della “Guida alle Osterie di Verona” e i laboratori didattici per adulti e bambini con il titolo “Un’ora da casaro” dove ognuno potrà realizzare un piccolo formaggio, oltre alla “Enoclass” con il Consorzio Monte Veronese e il Consorzio Tutela Lugana. E come annunciano gli organizzatori, «saranno di nuovo insieme le migliori cantine provenienti dalle zone di produzione di Valpolicella, Soave, Valdadige, Terradeiforti nel territorio a nord di Verona, Bardolino, Custoza, Garda e Lugana per la zona collinare del Lago, Durello in Lessinia e Arcole in pianura». Arcole, non Arcore…

Il direttore ha cambiato le batterie al pacemaker

Come direttore è da tanti anni sulla breccia: non è più un ragazzino, e ultimamente era un po’ scarico. Non era colpa sua, ma delle batterie del pacemaker. Un rapido cambio effettuato da mani amiche ed è subito tornata l’energia di una volta. Tornando a guidare la redazione, come piace a lui, all’insegna dell’utilizzo del bastone (spesso) e della carota (poco). Anche oltre i 70 anni. Chi sarà?

Metti Scaccabarozzi accanto a “Viperetta”

È l’immagine che non t’aspetti, la prova che a Roma tutto può accadere: l’ex numero uno di Farmindustria e presidente della Fondazione Roma Expo 2030, oltre che presidente della sezione farmaceutica e biomedicale di Unindustria, Massimo Scaccabarozzi, accanto a “Viperetta”, al secolo (scorso) Massimo Ferrero, già definito come «un avventuriero prestato al calcio», oltre che produttore cinematografico con un passato da attore, e pure da comparsa. Il misfatto è avvenuto nei pressi della romana via Veneto, in occasione della festa organizzata per il mezzo secolo di vita del “Jackie O’”.