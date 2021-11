Giornalista molestata in diretta tv, l’Ordine: episodio gravissimo

Molestata in diretta tv, mentre stava facendo il suo lavoro fuori dallo stadio “Castellani” di Empoli. È successo a Greta Beccaglia, giornalista di Toscana Tv, nell’immediato post partita di Empoli-Fiorentina. Fuori dalla curva ospiti per raccogliere le impressioni a caldo dei tifosi viola dopo la sconfitta della loro squadra, è stata palpeggiata (mano sul sedere) da un uomo, che si è poi velocemente dileguato. Inizialmente attonita, Beccaglia ha poi reagito dicendo al molestatore: «Scusami, questo non lo puoi fare», mentre il conduttore Giorgio Micheletti, invece di sodalizzare e magari chiudere il collegamento, le diceva: «Vai avanti, non te la prendere». E questo non è nemmeno il peggio accaduto ieri a Empoli.



Giornalista molestata, Greta Beccaglia denuncerà chi l’ha palpeggiata

«A telecamere spente mi si è avvicinato un altro individuo con il cappuccio che mi ha toccato nelle parti intime. Il cameraman è rimasto di stucco», ha raccontato Greta Beccaglia a La Nazione. «Non solo, qualche minuto dopo lo stesso personaggio ha tentato nuovamente di palpeggiarmi, ma il mio collega l’ha allontanato». La giornalista, che ha postato le immagini di quanto accaduto sui social, chiedendo aiuto per identificare almeno l’autore della prima molestia, ha detto di voler sporgere denuncia: «Sono cose gravissime e inaccettabili che non devono accadere a nessuno. Ho 27 anni e spero di fare la giornalista, ma la cosa avvenuta a Empoli mi ha segnata e amareggiata profondamente».

Giornalista molestata, è successo nel weekend della campagna #unrossoallaviolenza

Il fatto, già censurabile di per sé, è tra l’altro accaduto nel week end in cui la Lega di Serie A ha aderito alla campagna #unrossoallaviolenza per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, mandando in campo giocatori, allenatori, arbitri e loro collaboratori con un segno rosso sulle guance, come ha sottolineato anche l’Ordine dei Giornalisti della Toscana in una nota: «Un episodio gravissimo, nei giorni in cui è massima l’attenzione sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Chi era in studio, invece di condannare il gesto e il molestatore, ha invitato la collega a non prendersela. Verso di lei non è stata sentita nessuna parola di solidarietà da parte del conduttore. L’Odg della Toscana condanna quanto accaduto ed esprime piena solidarietà alla giornalista Greta Beccaglia, che è stata subito chiamata dal presidente Giampaolo Marchini. L’Ordine ribadisce che è giunto il momento di smetterla di minimizzare e ricorda che la violenza contro le donne è prima di tutto un problema culturale e sociale».