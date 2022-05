Giornalista francese ucciso a Severodonetsk: chi era Frédéric Leclerc-Imhoff

Il governatore regionale di Lugansk Serhiy Gaidai ha reso noto che un giornalista francese è rimasto ucciso in un attacco nei pressi di Severodonesk, città da giorni sotto l’assedio delle truppe russe: vediamo chi era e come è morto.

Giornalista francese ucciso

Questo l’annuncio dell’amministratore locale: “Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione stava andando a prelevare dieci persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. Le schegge delle granate hanno perforato la corazza dell’auto, una ferita mortale al collo è stata ricevuta da un giornalista francese accreditato che stava realizzando un servizio sull’evacuazione e un poliziotto di pattuglia è stato salvato da un elmetto“.

Secondo quanto appreso, il cronista coinvolto nell’attacco è Frédéric Leclerc-Imhoff. Come si deduce dal comunicato di Gaidai, costui stava viaggiando a bordo di un autobus per seguire l’evacuazione dei civili dalla zona, sempre più presa di mira da Mosca che continua a dichiarare di voler liberare il Donbass. I russi avrebbero aperto il fuoco contro il mezzo e una scheggia l’avrebbe colpito al collo facendolo morire sul colpo.

Giornalista francese ucciso: chi era

Da quasi sette anni, precisamente dal dicembre 2015, Leclerc-Imhoff lavorava come Image Reporter Journalist (JRI) in diversi media audiovisivi occupandosi di notizie generali, politiche, sociali e climatiche. Tante le documentazioni effettuate per FranceTV & BFMTV, dalle inondazioni agli incendi boschivi, dalle riprese nei campi di esilio fino agli avvenimenti nei Ministeri e all’Eliseo. “Questo lavoro che ancora pratico come libero professionista mi ha permesso di acquisire un’importante versatilità per la produzione audiovisiva”, si legge nella sua scheda di presentazione.

Dal 2017 lavorava anche per Corporate – Malt Corporate (TEST) realizzando video istituzionali e aziendali per aziende o privati mentre, dal 2014 al 2018, è stato regista all’interno dell’agenzia Capa, in cui ha realizzato reportage di breve-medio formato e documentari di lungo formato di 52 minuti.