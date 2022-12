Giornalista della Cbs muore in Qatar, il fratello: «È stato ucciso»

È morto improvvisamente mentre copriva Argentina-Olanda per la Cbs il giornalista Grant Wahl, 48 anni, veterano dei cronisti sportivi Usa, inviato in Qatar per il Mondiale di calcio. Il 21 novembre era stato brevemente fermato dalle autorità di Doha perché indossava una t-shirt arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbtq: sarebbe morto per un attacco di cuore, ma il fratello ha dei sospetti e in un videomessaggio ha puntato il dito contro il governo del Qatar.

Nei giorni scorsi aveva avuto problemi di salute

Nei giorni scorsi aveva lamentato di non sentirsi bene, tanto da essersi rivolto all’ambulatorio del centro stampa, credendo di avere una bronchite. «Il mio corpo mi ha abbandonato. Tre settimane di poco sonno, forte stress e molto lavoro possono fare questo effetto», aveva scritto nella sua newsletter. «La sera della partita Stati Uniti-Olanda ho sentito la parte superiore del mio petto assumere un nuovo livello di pressione e di disagio». Dopo una breve cura a base di sciroppo per la tosse e antibiotici, aveva poi detto di sentirsi meglio: «Non è il mio primo Mondiale. Ne ho fatti otto e mi sono ammalato ogni volta, si tratta solo di trovare un modo per portare a termine il proprio lavoro». I colleghi statunitensi seduti vicino a lui hanno raccontato che Wahl è caduto all’indietro nella sua postazione nella tribuna stampa del Lusail Iconic Stadium, durante i tempi supplementari del quarto di finale Argentina-Olanda.

Il fratello: «Aveva ricevuto minacce di morte»

«Mi chiamo Eric Wahl. Vivo a Seattle, Washington. Sono il fratello di Grant Wahl. Sono gay», ha detto appunto il fratello del giornalista in un video pubblicato sul suo account Instagram. «Sono la ragione per cui ha indossato la maglia arcobaleno ai Mondiali. Mio fratello era sano. Mi ha detto di aver ricevuto minacce di morte. Non credo che mio fratello sia appena morto. Credo sia stato ucciso. E chiedo solo aiuto». Sulla morte di Wahl è intervenuto anche il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, che ha detto di essere in stretto contatto con la famiglia del giornalista. Grant Wahl, che aveva lavorato a lungo per Sports Illustrated e anche per Fox Sports, era sposato con Celine Gounder, medico specialista in malattie infettive apparsa più volte in tv durante la pandemia di Covid-19 e collaboratrice di Cbs News per le notizie mediche.