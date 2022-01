Gregor Samsa, destandosi un mattino da sogni inquieti si trovò trasformato nel suo letto in un enorme inserto domenicale. Inserto è – per definizione – una supposta. Supposta cultura. «Oggi c’è una roba di coso, l’hai letto?». «Cosa?». «Sì, anche di cosa. Non farne una questione di genere. Hai letto?». «Ho letto. Bello comodo. Ho di vano letto». Cangiano le abitudini: le notizie vengono trasportate dai cellulari, come teppistelle fugaci. Che retata. Non è un paese per vecchi giornali in bagno. Ecco, io li amo proprio Ethan e Joel. Ecco, il palindromo: “Ed omografi, i Fargo-mode”. Quando non si sapeva niente del mondo fino a che qualcuno in casa la domenica mattina usciva e tornava con giornali e brioche. Chi si veste per far colazione non ha pudore.