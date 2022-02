Giorgio Pasotti chi è: biografia, fidanzata, figlia, vita privata e carriera dell’attore di Mina Settembre

Giorgio Pasotti è nato il 22 giugno del 1973 a Bergamo. Come attore, è approdato al mondo del cinema in un modo singolare. Fin da piccolissimo, infatti, Pasotti ha coltivato la grande passione per le arti marziali. Grazie al padre Mario ha praticato karate, kobudo e wushu, divenendo in breve la più giovane cintura nera di wushu d’Italia. Ciò lo ha spinto a partire alla volta della Cina, allenandosi per anni con i ragazzi della squadra campione cinese all’Università di Educazione Fisica di Pechino.

Il 1993 è stato l’anno in cui Giorgio Pasotti è approdato al cinema. Una casa di produzione lo ha infatti notato e gli ha proposto il ruolo di un giovane americano che diventa un monaco del tempio di Shaolin. Treasure Hunt e The Drunken Master III sono stati dunque i suoi primi film.

La carriera di Giorgio Pasotti: da Distretto di Polizia a Mina Settembre

Una volta tornato in Italia, lo sportivo si è lanciato nel mondo della recitazione. Ha partecipato ai film Ecco fatto di Gabriele Muccino e Piccoli Maestri, per poi ottenere la conduzione su Mtv in Cinematic e poi a teatro nel 2000 con Stefania Rocca. Al pubblico italiano è diventato noto grazie all’interpretazione dell’ispettore Paolo Libero a Distretto di Polizia.

Ma ha recitato anche in David Copperfield, Anita Garibaldi, Le rose del deserto, La grande Bellezza, Un matrimonio da favola, Sapore di te. E nel 2020 ha diretto il suo primo film, distribuito da RaiPlay, Abbi fede.

Di recente è stato invece impegnato sul set della terza stagione de Il silenzio dell’acqua, insieme ad Ambra Angiolini, e con la serie televisiva Mina Settembre, nella quale interpreta Claudio De Carolis. La fiction, in onda su Rai1, vede protagonista Serena Rossi, affiancata tra gli altri da Giuseppe Zeno e Primo Reggiani.

La vita privata di Giorgio Pasotti: la relazione con Elisa, la fidanzata e la figlia dell’attore

Spesso Giorgio Pasotti è stato al centro del gossip, per via delle tante relazioni intrattenute con volti noti del mondo dello spettacolo. Nel 2001 l’attore ha fatto coppia con la cantante Elisa, conosciuta sul set del suo videoclip Luce (tramonti a nord est). La relazione è finita dopo pochi mesi, ma i due sono rimasti amici.

L’anno successivo, sul set di Distretto di Polizia, Pasotti ha conosciuto Giulia Michelini con la quale ha avuto una storia solo nel 2008, tuttavia naufragata nel giro di 12 mesi. Nel frattempo l’attore ha incontrato, in occasione delle riprese della fiction Un anno a primavera, Nicoletta Romanoff, della quale si è subito invaghito. Dopo un inizio tormentato, la coppia è andata a convivere e ha dato alla luce la primogenita Maria nel 2010. Quattro anni dopo, però, gli attori si sono separati.

Giorgio Pasotti ha avuto anche una breve liason con la modella Felicia Cigorescu, allora 28enne, naufragata in pochissimo tempo. Mentre nel 2017 si è avvicinato all’attrice di 25 anni Claudia Tosoni. I due hanno passato insieme l’estate a Formentera, sfilando anche insieme sul red carpet del Festival di Venezia.