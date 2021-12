Giorgio Parisi chi è: carriera e vita privata del Nobel stasera a Che tempo che fa su Rai3

Stasera 12 dicembre, alle 20 su Rai3, torna Che tempo che fa. Ospite principale di Fabio Fazio è Giorgio Parisi, scienziato italiano insignito quest’anno del premio Nobel per la Fisica per i suoi studi sui sistemi complessi. La visione è disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Non solo Giorgio Parisi. Alla corte di Fabio Fazio ci sarà anche Caterina Caselli. La cantante e attrice italiana presenterà Caterina Caselli – Una vita, 100 vite, documentario che arriverà in sala per un evento speciale di tre giorni il 13, 14 e 15 dicembre prossimi. Un progetto per ricordare le tappe fondamentali della carriera della grande artista salita alla ribalta con il brano Nessuno mi può giudicare. La serata vedrà poi la presenza dei consueti ospiti fissi, tra cui Luciana Litizzetto, Nino Frassica, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Giorgio Parisi, carriera e vita privata dello scienziato ospite di Che tempo che fa stasera 12 dicembre 2021

Giorgio Parisi, carriera professionale

Romano, classe 1948, Giorgio Parisi ha origini sparse per l’intera penisola. È infatti in parte umbro e in parte piemontese, ha parenti in Sicilia e altri nel Lazio. Dopo la maturità scientifica al liceo San Gabriele di Roma si è laureato in fisica all’Università La Sapienza nel 1970. Ha poi proseguito la sua carriera al CNR, all’Isituto di Fisica Nucleare presso i laboratori di Frascati prima di divenire professore ordinario all’università. Ha anche lavorato per grandi atenei come la Columbia University e l’Ecole Normale di Parigi.

Watch the Nobel Prize lectures in physics. See the 2021 physics laureates Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi deliver their Nobel Prize lectures. Where are you watching from? https://t.co/EkxHMOMxqy — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 8, 2021

Tanti i suoi contributi in termini di fisica statistica, teoria dei campi, fisica matematica e fisica della materia condensata. Ha apportato contributi anche nel campo della fisica delle particelle elementari, in particolare in cromodinamica quantistica e teoria delle stringhe. Indirettamente, i suoi studi hanno dato un grande apporto ad antropologia, scienze cognitive, biologia e scienze sociali. Nel 2018 è stato eletto presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, incarico ricoperto fino al luglio di quest’anno. Attualmente è direttore del centro di ricerca e sviluppo CNR-INFM SMC (Meccanica Statistica e Complessità) di Roma.

Giorgio Parisi, riconoscimenti e vita privata

Nel 2021, Giorgio Parisi ha ottenuto il premio Nobel per la Fisica grazie «alla scoperta dell’interazione fra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria». Si tratta però solo dell’ultimo di una ricca lista di riconoscimenti, che annoverano fra gli altri il premio Feltrinelli nel 1986, la Medaglia Boltzmann e il Premio Enrico Fermi. Ha vinto anche due advanced grant dell’ERC European Research Council, nel 2010 e nel 2016, ed è autore di oltre cinquecento articoli e contributi a conferenze scientifiche e di tre libri. Lo scienziato ha anche ottenuto la laurea honoris causa in filosofia all’Università di Urbino nel 2005.

Per quanto riguarda la vita privata, come si legge sul suo sito ufficiale, Giorgio Parisi è sposato con una donna di nome Daniella e ha due figli, Lorenza e Leonardo.