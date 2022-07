Giorgio Oppi morto a 82 anni: chi era il consigliere regionale sardo

Non ce l’ha fatta Giorgio Oppi, politico sardo ricoverato settimane fa per una pancreatite e ora morto all’età di 82 anni. Le sue condizioni si sono aggravate all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma il ricovero in rianimazione non gli ha salvato la vita. Classe 1940, l’esponente della vita pubblica di Iglesias era entrato per la prima volta in consiglio regionale nel 1979.

Giorgio Oppi morto: chi era

Da quel momento, Oppi era stato rieletto più volte. Nella Regione era stato assessore all’Ambiente tra il 2009 e il 2014. Nel 2019 aveva anche presieduto il consiglio regionale in quanto membro anziano. Non manca una parentesi politica a Roma. Viene votato nel 2006 e nel 2009, poi lascia per via dell’assessorato all’ambiente nella sua Sardegna. La sua carriera politica, quindi, è proseguita senza troppe interruzioni per circa 40 anni, rendendolo protagonista della politica dell’Udc in Sardegna – dove era leader di partito – ma anche nel resto d’Italia.

Lo scorso marzo Oppi aveva avuto una discussione nel parlamento sardo, dove aveva ricordato proprio la sua carriera. “Ciò che meraviglia è che ci sia qualcuno che accusi gli altri partiti di essere a caccia di poltrone, quando questo partito è l’unico che finora ha ottenuto due presidenze di enti e il dominio di una terza”, aveva detto in quell’occasione. Dopo l’esordio in Democrazia Cristiana, il caso Mani Pulite lo spinge verso il Centro Cristiano Democratico, che poi diventerà l’Udc. Oppi non aveva mai cambiato partito ed era sempre restato sul fronte del centro.

Il commento di Solinas

La sua scomparsa ha toccato tutto il mondo politico sardo e in particolare il governatore regionale Solinas, che lo ha così descritto: “Un uomo al quale mi legava un’antica, profonda amicizia, un interlocutore e un alleato leale, autorevole, di grandissima esperienza, alla quale, fin dai miei primi passi nella politica, ho guardato con stima e amicizia. La Sardegna intera, non solo il mondo politico, oggi perde una figura centrale”.