Giorgio Mastrota: età, moglie, figli e biografia del personaggio televisivo

Giorgio Mastrota è considerato il re delle televendite e conduttore di numerosi programmi nel costo degli anni Novanta e primi anni Duemila. Ecco tutte le curiosità sulla sua vita privata e professionale.

Giorgio Mastrota: vita privata e biografia

Giorgio Mastrota è nato a Milano il 15 maggio 1964 sotto il segno del toro. Per molto tempo ha avuto una relazione con Natalia Estrada, la famosa showgirl di origini spagnole, rappresentando una delle coppie più amate e chiacchierate degli anni Novanta. I due si erano conosciuti negli studi televisivi di Telecinco e si erano sposati nel 1992 a Madrid. Separatisi nel 1998, hanno avuto una figlia dal nome Natalia Junior.

In seguito, il presentatore ha iniziato una relazione con la modella Carolina Barbosa, con cui ha avuto il figlio Federico. Ma anche questo rapporto si è concluso. La sua ultima relazione importante è quella attuale con Floribeth Gutierrez, che ha sposato a Bormio nel 2022 e da cui ha avuto i due figli Matilde e Lorenzo.

Giorgio Mastrota: la carriera

Giorgio Mastrota viene considerato il re delle televendite, avendo partecipato a numerose collaborazioni importanti come quelle con MondialCasa ed Eminflex. Tra gli altri suoi lavori possiamo citare la telenovela Manuela nel 1991, Bellezze al bagno, Buongiorno Amica e Il nuovo gioco delle coppie su Rete Quattro. Nel 1995 ha condotto il gioco estivo Nati per vincere. Nel 1999 ha presentato il programma Meteore – Alla ricerca delle stelle perdute. Nel 1996 ha condotto su Radio Capital il programma mattutino Capitalia. Nel 2013 ha poi partecipato al programma La terra dei Cuochi con Antonella Clerici e nel 2018 ha preso parte alla serie TV Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana.

Oggi lavora sempre nel mondo delle pubblicità, non solo in televisione ma anche online – come dimostra la sua ultima collaborazione con Kasanova e Iliad. Figura infine tra i partecipanti della terza puntata di Boomerissima di Alessia Marcuzzi in onda il 24 gennaio 2023 su Rai Due.