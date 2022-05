Giorgio Marengo, chi è il più giovane cardinale della Chiesa cattolica

Giorgio Marengo è il più giovane cardinale mai nominato nella storia della Chiesa cattolica. Nato a Cuneo, ma cresciuto a Torino, è uno dei ventun nuovi cardinali che sono stati nominati dal Papa. Ecco chi è Giorgio Marengo.

Chi è Giorgio Marengo?

Giorgio Marengo è nato a Cuneo il 7 giugno 1974. Tuttavia, è cresciuto a Torino, dove ha frequentato il liceo classico prima di dedicarsi alla sua carriera nel mondo ecclesiastico. Proprio durante gli anni giovanili, Marengo ha preso parte agli scout e ha praticato scherma. Poi, una volta terminato il liceo, ha frequentato i corsi filosofici presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e dal 1996 al 1999 ha studiato teologia alla Pontificia Università Gregoriana a Roma.

Nel 2000 ha emesso la professione dei voti per i missionari della Consolata. Il 26 maggio 2001 è ordinato presbitero, nella chiesa del Beato Giuseppe Allamano in Torino, dal cardinale Severino Poletto. Successivamente ha conseguito la licenza e nel 2016 il dottorato in missiologia presso la Pontificia università urbaniana, frequentata 2006.

Inviato missionario in Mongolia dopo l’ordinazione sacerdotale, è diventato il primo rappresentante del suo ordine religioso nel Paese asiatico. Lì ha esercitato come parroco di Maria Madre della Misericordia ad Arvajhėėr. Dal 2016 e fino alla nomina episcopale è stato consigliere regionale dell’Asia e superiore dell’ordine per la Mongolia.

La carriera in Italia

Il 2 aprile 2020 papa Francesco lo ha nominati prefetto apostolico di Ulan Bator e vescovo titolare di Castra Severiana. Poco dopo ha ricevuto l’ordinazione episcopale, nel santuario della Consolata a Torino, dal cardinale Luis Antonio Tagle. È stato il più giovane vescovo cattolico italiano fino all’8 marzo 2021, giorno della nomina episcopale di padre Christian Carlassare.

Il 29 maggio 2022, al termine del Regina Caeli, papa Francesco ha annunciato la sua creazione a cardinale, che ne ha fatto, con i suoi 47 anni, il più giovane cardinale mai nominato nella storia della chiesa cattolica.