Giorgio Ginex, chi è l’ex marito di Veronica Pivetti

Ad oggi la celebre attrice Veronica Pivetti, famosa per esempio per il suo ruolo nella fiction Rai Provaci ancora prof!, vive insieme ad una donna, come confermato in una recente intervista a Vanity Fair. Eppure in passato è stata anche sposata con un collega, Giorgio Ginex, con cui ha vissuto dal 1996 al 2000 e dal quale non ha avuto figli. Ecco tutte le curiosità su di lui.

Chi è Giorgio Ginex

Nato il 12 settembre del 1965 a Novara, Ginex ha alle spalle qualche anno di studio presso la facoltà di Scienze Geologiche presso l’Università Statale di Milano. La sua più grande passione, la recitazione, lo porta però molto presto ad iscriversi all’Accademia di Arte Drammatica dei Filodrammatici di Milano, dove si diploma nel 1988. Il suo debutto ufficiale lo fa in teatro e in alcune fiction televisive degli anni ’80 di Mediaset come per esempio Cri Cri, con protagonista Cristina d’Avena, dove fa una breve apparizione.

La consacrazione di Vivere

Il momento chiave della sua carriera però arriva quando riesce ad ottenere il ruolo del dottor Giacomo Falcon nella celebre soap opera Vivere, che gli garantisce una grande visibilità in tv fino al 2005, anno in cui lascerà il ruolo per dedicarsi ad altre attività legate soprattutto al mondo del teatro. Nel suo curriculum, Ginex può vantare di aver lavorato al fianco di registi del calibro di Luca Ronconi, Giancarlo Cobelli e Thierry Salmon. Tra le opere portate in scena vale la pena segnalare, per esempio, lavori scritti da William Shakespeare (come Il Mercante di Venezia) o Carlo Goldoni.

Con l’ex moglie Veronica Pivetti, inoltre, Ginex condivide anche un’altra passione, quella del doppiaggio: negli ultimi anni, l’attore è infatti stato la voce ufficiale italiana di Simon Cowell, il celebre manager, autore e conduttore televisivo britannico dietro al successo di programmi come X Factor o Italia’s Got Talent. In aggiunta, è l’attuale doppiatore del pasticcere Duff Goldman.