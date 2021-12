Giorgio Galli, il Frank Zappa della politologia, il film a un anno dalla scomparsa

Si intitola Giorgio Galli, il Frank Zappa della politologia l’originale film issue che Sergio Racanati, giovane e quotato artista e performer pugliese, dedicherà al politologo milanese scomparso esattamente un anno fa, il 27 dicembre 2020 a Camogli per un improvviso malore. L’iniziativa è stata annunciata proprio oggi dallo spazio di ricerca CAPTA (Centro_Arte_ Paesaggio_Ambiente) diretto dallo stesso Racanati. Il riferimento a Zappa sta nelle molte similitudini tra il geniale musicista e compositore di Baltimora e il politologo: oltre alla eccellenza nelle rispettive discipline – Zappa è stato un virtuoso della musica, così come il politologo è stato un virtuoso della divulgazione storica – entrambi amavano esplorare continuamente nuovi ambiti (di composizione, l’uno, di studio, l’altro), offrendo proposte e spesso precorrendo i tempi con le loro intuizioni, frutto di rigore e grande originalità.

Un mix di immagini, suoni e testimonianze inedite

Il progetto si baserà su un mix di immagini e suoni registrati negli studi delle case di Milano e di Camogli, dove Giorgio Galli lavorava. Conterrà voci e testimonianze di persone che hanno lavorato, studiato, o anche solo conosciuto il politologo, molte delle quali hanno contribuito alla pubblicazione di un recente libro di memorie curato da Maria Meriggi, Andrea Panaccione, Giovanni Scirocco per Biblion Edizioni (lo stesso editore del film). Oltre allo stesso Racanati, Giorgio Bigatti, Francesco Bochicchio, Ivano Granata, Piero Ignazi, Giuseppe Oddo, Francesca Pasini, Jacopo Perazzoli, Lorenzo Pezzica e molti altri.

L’idea di realizzare un film artistico su Giorgio Galli (che uscirà nel dicembre del 2022), ha dichiarato Sergio Racanati, che vive e lavora tra Milano e Bari, e che, non ancora quarantenne, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, nasce dalla volontà di omaggiare uno storico che «è stato ed è per me un maestro. Nell’anniversario della sua morte ho riletto i testi che da adolescente mi avevano accompagnato a osservare il presente e a immaginare un futuro, così ho deciso di realizzare un film issue su di lui con l’idea di trasgredire alle regole e ai parametri del linguaggio documentaristico tradizionale». Racanati dedicherà l’opera «alla mia generazione, poiché non abbiamo frequenti possibilità di confrontarci con la politica e le sue rappresentazioni critiche».

Giorgio Galli, l’anziano neo-illuminista del XXI secolo

Sulla capacità di Giorgio Galli di offrire una rappresentazione critica della politica, d’altronde, non si possono avere dubbi. Tra i principali punti di riferimento per oltre un cinquantennio degli studi politologici del nostro Paese «amava definirsi come un anziano neo-illuminista del XXI secolo». Sottolineava fosse suo dovere, attraverso l’impegno di studioso e di docente (per oltre un trentennio titolare della cattedra di Storia delle dottrine politiche all’Università degli Studi di Milano) «opporsi alla pretesa di chi, in nome di un sistema di credenze senza basi logiche, vorrebbe imporre alla comunità tutta comportamenti, modi di vita, scelte politiche e sociali che non sono validi più di altri per il solo fatto di avere radici in antiche mitologie». E, con assoluta coerenza ha perseguito con la sua opera – accademica e di pubblicistica – l’obiettivo di non accontentarsi mai delle spiegazioni o delle interpretazioni ufficiali o dominanti dei fenomeni storici, politici, economici, sociali e culturali. Ne ha scandagliato, al contrario, tutte le possibili variabili, anche le più recondite e apparentemente fuorvianti.

L’eredità di Galli in centinaia di pubblicazioni, articoli e rubriche su quotidiani e periodici

L’immediata rappresentazione dell’approccio poliedrico e mai imbrigliato nell’ovvio e nella partigianeria la si trova nella sua ricca produzione saggistica e nell’insegnamento universitario: oltre cento pubblicazioni e innumerevoli prefazioni e postfazioni ad altri autori, moltissimi di articoli di giornale. E ancora rubriche su quotidiani e periodici. Nei quasi sessant’anni di attività, gli studi e le riflessioni del politologo hanno, in estrema sintesi, riguardato sei grandi filoni tematici, che si si sono a volte alternati, a volte incontrati e a volte riproposti in una sintesi illuminante. A cominciare dalla storia dei partiti politici italiani. In quest’ambito Galli, nel 1966, scrisse Il bipartitismo imperfetto, tuttora citato nel dibattito scientifico e politico. Ha poi analizzato l’universo della destra estrema, dalla gestione del potere in Italia (ciò che il politologo definiva, «il prezzo della democrazia» e che introduceva, per la prima volta, un’analisi non conformista dei rapporti perversi tra potere politico e potere economico e persino mafioso), ai rapporti tra esoterismo e politica. Quindi, il terrorismo italiano e internazionale e la più recente denuncia dello strapotere economico delle multinazionali a scapito di quello politico. Un tema questo, che Galli riteneva cruciale per l’evoluzione (o l’involuzione) del futuro della democrazia globale.