Giorgio Ferrara morto a 76 anni: addio al regista fratello di Giuliano

Se lo Stato se la passa male alle prese con vicende mal gestite e senza fine tipo Ita e Tim, tra privati le cose non vanno meglio. Come dimostra la violentissima lite tra John e Lapo Elkann sulle società di famiglia, Juventus in primis. Mentre sullo sfondo si profila il possibile coinvolgimento di Urbano Cairo in tandem con Vivendi nei futuri assetti di Mediaset.