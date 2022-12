Medico Giorgio Falcetto aggredito con un machete in ospedale: un fermo

È gravissimo in queste ore Giorgio Falcetto, medico in pensione colpito da un machete nell’ospedale di San Donato Milanese dove prestava servizio per dare una mano alla struttura sanitaria. Il medico opera nel Pronto Soccorso del Policlinico San Donato.

Giorgio Falcetto, l’aggressione con machete a San Donato

Questa mattina, 13 dicembre, il medico si trovava nel parcheggio del Policlinico quando sarebbe stato tamponato dal suo aggressore. Dopo il tamponamento, infatti, la persona uscita dall’auto lo avrebbe poi colpito con un machete. Il medico è ora in prognosi riservata ed è stato trasportato al reparto di neurochirurgia del San Raffaele proprio per via delle sue gravi condizioni. Potrebbe riportare lesioni permanenti secondo i medici. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenute le forze dell’ordine, che ora dovranno indagare sulle dinamiche dell’accaduto. Una volta compiuta l’aggressione, l’uomo si sarebbe dato alla fuga. Gli inquirenti hanno fermato un pregiudicato di 62 anni di Rozzano.

L’uomo è stato fermato mentre stava uscendo di casa, con l’auto ancora parcheggiata, in stato confusionale. Ha dichiarato ai carabinieri che stava andando a costituirsi. Il machete non è stato ancora ritrovato. L’auto del medico, una Chevrolet bordeax, ha un’ammaccatura evidente sulla fiancata destra. Anche questa è stata riscontrata per i rilievi. L’ipotesi più accreditata al momento sarebbe un’aggressione scatenata da una lite per un parcheggio.

Il sostegno al professore

«Esprimiamo la nostra vicinanza a Giorgio Falcetto e alla sua famiglia in queste ore di apprensione, dopo la terribile aggressione subita questa mattina in ospedale. La sicurezza del personale sanitario è un tema che si ripropone tristemente e che noi portiamo all’attenzione costantemente e anche questa vicenda dimostra che serve un maggiore impegno per tutelare l’incolumità dei medici e degli operatori durante il servizio, come propone un nostro progetto di legge depositato in Consiglio Regionale.» scrive in un post sulla sua pagina Facebook il gruppo PD della Lombardia.

«Il mio pensiero va oggi al Dott.re Falcetto Giorgio di San Donato Milanese, vittima di un carnefice stamattina prego Dio che lo salvi ,❤️un medico che della sua professione uno dei pochi ha dato davvero la vita per migliaia di pazienti ,stringo vicino al mio Cuore la moglie e i figli» scrive una signora su Facebook.