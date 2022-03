Giorgio Colangeli, chi sono moglie e figli dell’attore e docente italiano

Attore e docente italiano, Giorgio Colangeli ha recitato in numerosi film e fiction italiane dagli anni Novanta ai giorni nostri tra le ultime delle quali vi sono Speravo de morì prima (2021) e Chiamami ancora amore (2021): vediamo quali sono state le altre pellicole in cui ha avuto un ruolo e cosa si sa in merito a moglie e figli.

Giorgio Colangeli: chi è

Laureato in fisica generale, ha iniziato la sua carriera da attore nel 1974 prendendo parte a spettacoli per le scuole con la Compagnia del Teatro Didattico Il Torchio. Dopo il debutto in teatro, in cui si è distinto per la sua abilità di coinvolgere gli spettatori nell’azione scenica, sono arrivati i primi lavori nel mondo cinematografico tra cui Pasolini, un delitto italiano e La cena, per il quale ha vinto il Nastro d’argento come miglior attore non protagonista.

Nel 2007 ha interpretato il ruolo del boss Vincenzo Neri in Distretto di Polizia e recitato nel film Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu e nella miniserie Liberi di giocare. L’anno successivo è stato presente nel cast della serie televisiva I liceali oltre che dei film Parlami d’amore, Colpo d’occhio, Il divo, Galantuomini e Si può fare. Tra gli ultimi lavori a cui ha preso parte, tra film e fiction, vi sono: Non è mai troppo tardi, Braccialetti rossi, Tutto può succedere, A Tor Bella Monaca non piove mai, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e Vite in fuga.

Giorgio Colangeli: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, non sono molte le informazioni note. In un’intervista rilasciata a Panorama nel 2020 ha dichiarato di essere stato sposato e divorziato e di avere un figlio “che per aiutare il papà ha deciso di fare lo psicologo“. Da oltre vent’anni sta invece con un’altra donna (“Sono un fedele o forse un abitudinario”) di cui non è dato conoscere l’identità.

Sempre nella stessa intervista ha anche fornito qualche dettaglio sulla sua famiglia di origine. In particolare ha affermato che il padre era un rappresentante di commercio delle Montecatini (poi Montedison) e che la madre era invece una casalinga, “o meglio un sergente maggiore con cinque figli maschi“. Fu proprio lei a trasmettergli l’amore per il teatro perché, pur non essendoci mai andata, “quando vedeva gli attori in televisione si immedesimava, commuoveva e seguiva con grande trasporto non senza dare consigli allo schermo“.