Giorgio Chiellini: moglie, laurea, quanti anni ha e infortunio

Giorgio Chiellini è uno dei calciatori italiani più famosi. Difensore della Juventus e capitano della Nazionale Italiana, ha condotto la squadra nel 2021 a vincere l’Europeo. In pochi sanno però che il calciatore si è anche laureato a pieni voti, prima di dedicarsi completamente all’attività sportiva.

Giorgio Chiellini: età, laurea e carriera

Giorgio Chiellini è nato a Pisa il 14 agosto 1984, sotto il segno del Leone. Oggi ha dunque 37 anni ed è alto quasi 190 cm. È cresciuto a Livorno insieme alla sua famiglia numerosa, e proprio lì a soli 6 anni ha iniziato a giocare a calcio insieme ai suoi amici, fino a quando a 16 anni non è entrato a far parte della squadra giovanile del Livorno, approdando in Serie C1.

Mentre si allenava, ha frequentato il Liceo Scientifico Federigo Enriques e, non appena si è diplomato, si iscritto all’Università di Torino. Dopo qualche anno, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio con 109/110, per poi specializzarsi in Business Administration nel 2017 ottenendo 110 e lode.

A 21 anni è passato in serie A con la Juventus, la squadra che tutt’oggi lo vede come difensore centrale e leader della difesa. Nell’estate del 2021 ha condotto la Nazionale a una grande vittoria nell’Europeo.

Chi è la moglie del calciatore