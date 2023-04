Giorgia Tripoli, chi è l’avvocata che in Friuli Venezia-Giulia ha battuto il Terzo Polo

Lo spoglio alle elezioni regionali in Friuli Venezia-Giulia è ancora in corso, ma è dato quasi per certo il sorpasso di Giorgia Tripoli, della lista «Insieme liberi» sul candidato del Terzo Polo. Uno stacco di più del doppio dei voti quello con il quale la Tripoli, leader del popolo No vax e dei sostenitori del No green pass, avrebbe fino ad ora distanziato la forza politica di Renzi e Calenda. Solo ieri, il penultimo post della donna: «Sono passata nell’area del Friuli-Venezia Giulia a salutare i nostri produttori locali, a cui va tutto il nostro sostegno a difesa delle nostre eccellenze, che continuano ad essere sotto attacco dall’Unione Europea. Ci batteremo con tutte le nostre forze per difenderli dalle folli direttive europee che vogliono imporci il nutriscore, la farinadigrilli e la #carnesintetica. C’è un occasione speciale e rara in Friuli Venezia Giulia. Dateci un’ultima possibilità».

Chi è Giorgia Tripoli

Ma chi è Giorgia Tripoli? Avvocata del Foro di Udine, quarantenne, aveva motivato così la sua candidatura in un’intervista per Triestecafe: «La candidatura non è stata una mia scelta ma sono stata chiamata a candidarmi, e questo mi fa molto onore, perché Insieme Liberi ha scelto me quasi all’unanimità. I punti fondamentali sono tanti ma hanno tutti un leif motif comune, ovvero mettere il cittadino al centro. Vogliamo agire sulla sanità, prevenzione e cura della persona, sull’ alimentazione e cura di ciò che arriva sulle nostre tavole, nonché lavorare sull’ambiente e impedire che l’uomo lo danneggi. La cosa più importante per noi è però la libertà del cittadino, che sia consapevole delle proprie responsabilità e scelte, cosicché tutti possano esprimere ciò che hanno da dire. Senza la conoscenza la scelta non può essere consapevole».

La lista che l’ha sostenuta alle regionali rappresenta l’unione di forze come Italexit, Movimento 3V, Movimento Gilet Arancioni, Alister e Comitato Tutela Salute Pubblica Fvg. «Non siamo un’accozzaglia di movimenti, ma cittadini liberi contro la globalizzazione e il mondialismo che hanno ridotto la gente al precariato», aveva dichiarato in merito. E ancora: «Chi dice che noi siamo solo no vax non ha capito un cavolo. Noi siamo una forza antisistema perché siamo contro il modo di fare della politica che si occupa degli interessi delle lobby e non quelli dei cittadini. Io ho sempre votato Lega, ma ne sono rimasta delusa. Fedriga durante la pandemia non ha pensato ai cittadini, gli faremo un’opposizione dura».

Le sue parole alla Camera nel 2021

Questo uno dei suoi interventi alla Camera nel 2021 durante la conferenza Scuola per la Costituzione organizzata dalla parlamentare Sara Cunial, a cui la Tripoli partecipò come membro dell’associazione 1000 avvocati per la Costituzione: «L’imposizione delle mascherine in posizione statica è stata, se mi passate il termine, la mazzata finale. I bambini soffrono ormai di mal di testa, soffrono di ansia, sono pieni di dermatiti, hanno infiammazioni dietro le orecchie, cali dell’attenzione. Stiamo crescendo dei transumani».