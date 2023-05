Giorgia Soleri, polemica sul post da Ibiza: «Il riposo è un atto politico»

Giorgia Soleri, la fidanzata del leader dei Maneskin, ha pubblicato un post mentre si trovava a Ibiza dicendo che «il riposo è un atto politico». Frase e post che hanno scatenato numerose proteste da parte degli utenti.

Le polemiche sul post di Giorgia Soleri a Ibiza

La nota influencer e attivista ha paragonato la sua vacanza ad una forma di attivismo, definendo il riposo come «atto politico». Più nello specifico, la Soleri ha voluto contestualizzare il perché lo consideri così: «In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico». Nel post la ragazza ha anche parlato dei suoi compagni di vacanza, dicendo: «Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano».

La Soleri ha concluso il post con questa frase: «Abbiamo un disperato bisogno di bellezza (nella sua accezione più ampia) e del tempo per imparare nuovamente a coglierla e coltivarla». In breve tempo i suoi followers e non solo l’hanno criticata. Tanti i commenti contro di lei, accusata di offendere chi non riesce ad arrivare a fine mese. «Il mondo reale è fatto di gente che si fa il culo dal mattino alla sera per non arrivare manco a fine mese perché magari su 1000 euro di stipendio 700 li butta in affitto» è solamente uno dei tanti commenti presenti sotto il post.

«Togliamole la connettività»

E ancora, un fan ironizza su Twitter: «Siamo tutti d’accordo nel voler chiedere a tutti i principali provider di internet di negare la connettività a Giorgia Soleri?», collezionando centinaia di like. «Questa fa passare una vacanza a Ibiza come atto politico e noi siamo ancora qui ad interrogarci sul reale peso della parola “privilegio”», ha aggiunto.