Giorgia Soleri: «Ferita e delusa, ma relazione con Damiano non monogama»

Con una serie di Instagram Stories, Giorgia Soleri ha finalmente rotto il silenzio rispetto alla fine della relazione con Damiano David dei Maneskin, con i quali faceva coppia fissa da ormai diversi anni. Ecco dunque, una volta e per tutte, la sua verità riguardo ai fatti.

Giorgia Soleri: «La relazione con Damiano non era monogama»

L’influencer e attivista ha pubblicato tre distinte storie per fare chiarezza nel merito della questione. In sostanza, per quanto la rottura possa averle fatto male, Soleri ha comunque tenuto a sottolineare che la sua coppia fosse aperta. Sia lei sia Damiano, dunque, avrebbero avuto libero spazio di avere rapporti anche con altre persone, a patto che non sfociassero in un sentimento vero e proprio. L’attivista a riguardo ha spiegato: «Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi. Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività) motivo per cui la relazione fra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora».

Giorgia Soleri ha poi proseguito, aggiungendo: «Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere oggi. Non è andata così, e il problema nasce da questo. Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi e errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme».

L’ex di Damiano smette di seguire tutti i Maneskin su Instagram

Alla luce della fine della relazione con il leader della band romana, Giorgia Soleri ha a quanto pare nelle scorse ore deciso di compiere anche un altro importante gesto, smettendo di seguire tutti e 4 i Maneskin sui social. Compreso, ovviamente, il suo ormai ex chiacchieratissimo ragazzo.