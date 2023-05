Giorgia Soleri attacca sui social dopo il post sui biglietti aerei sbagliati

Non sono passate nemmeno due settimane dalle polemiche per il «riposo come atto politico», che Giorgia Soleri finisce in un nuovo vortice di polemiche social. Stavolta è su un post in cui mostra il primo piano e spiega un suo stesso errore che arrivano decine di insulti, dovuti soprattutto alle tempistiche. Giorgia Soleri, compagna di Damiano dei Maneskin, racconta di aver comprato «due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa», e mostra il suo volto deluso. Dai social è pioggia di critiche e insulti.

Il post di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri pubblica due foto in cui si mostra visibilmente delusa e scrive: «la faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa e poi è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650km di distanza. Voi tutto bene?». Il post è stato pubblicato lunedì 22 maggio e subito diversi utenti hanno accusato la giovane di non tenere conto della tragedia in Emilia Romagna, o di non avere problemi di soldi e di concentrarsi su altro. «Se vuoi ti faccio vedere la mia faccia dopo avere spalato fango, lavato e fatto il mondo per la mia terra tutta fango e acqua… vuoi???», scrive una ragazza. E ancora: «Ah i grandi problemi della vita…. E io che mi sbatto per una bolletta della luce di 400 euro». Oppure: «In un paese che sprofonda tra fango e inflazione, prenotare cena al ristorante è un atto politico».

Il post precedente

Due settimane fa, Soleri è stata attaccata per aver scritto: «In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico».