Giorgia Soleri chiude gli account social: «Basta sorbirmi chi nega il mio dolore»

Stufa delle cattiverie e degli insulti che riceveva da chi dava per scontato la sua malattia, la 27enne influencer Giorgia Soleri, fidanzata con Damiano David dei Maneskin, ha chiuso i profili Twitter e Instagram a tempo indeterminato.

La decisione di Giorgia Soleri di chiudere gli account social

La 27enne influencer Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha preso la decisione di chiudere i suoi account Twitter e Instagram a tempo indeterminato. Una scelta forte, perché la Soleri ha utilizzato i social per lavoro e per pubblicizzare le sue collaborazioni, oltre a schierarsi come condottiera e portare avanti la sua battaglia per il riconoscimento di quelle stesse malattie croniche di cui lei soffre e che vengono spesso prese sotto gamba e screditate.

Tuttavia, le troppe cattiverie di cui è stata vittima da quando è finita sotto i riflettori, l’hanno forzata a prendere le distanze dal mondo social. Un annuncio che ha colto di sorpresa i suoi fan che non si aspettavano un gesto simile.

La spiegazione per questo gesto

Prima di chiudere gli account social Giorgia Soleri ha pubblicato il suo ultimo sfogo su Instagram nel quale ha spiegato la difficoltà della sua malattia e ha condannato le cattiverie scritte da alcuni. Le sue parole sono state: «Io una malattia cronica, non la augurerei nemmeno al mio peggior nemico ma ammetto che vorrei farvi provare 10 minuti del mio dolore. In tutto ciò sono le 5 del mattino e io sono sveglia da ore perché non sto bene. Ieri avevo dei programmi a cui ho dovuto rinunciare e ora devo pure sorbirmi ‘sta gente, che dopo due minuti su Google si sente in diritto di negare, sminuire, invalidare il mio dolore».

In questo periodo prenderà il via la nuova stagione di «Pechino Express», dove la Soleri sarà una delle concorrenti e forse cambierà idea sull’attivazione dei suoi account social per essere più attiva durante la nuova edizione dello show televisivo.