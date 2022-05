Giorgia Soleri chi è? Malattia, altezza, profilo Instagram e fidanzato Damiano dei Maneskin

Giorgia ha raccontato sui social di soffrire di una vulvodinia, una malattia ginecologica caratterizzata da dolore cronico alla vulva e ai tessuti che circondano l’accesso alla vagina. Il dolore si manifesta come un forte bruciore, che si avverte anche durante i rapporti sessuali.

Si tratta di una patologia molto frequente, che colpisce circa il 12-15% delle donne, ma che viene diagnosticata con molta difficoltà e ritardo in Italia. Infatti, Giorgia in un recente post ha scritto:

“Questa foto è stata scattata in una delle infinite notti che in questi 8 anni sono state interrotte da dolore, brividi, urla e lacrime, e che mi hanno rovinato la vita. Mi sono sentita dire di tutto, che sono pazza, ansiosa, frigida, bugiarda. Che ho paura del sesso, che dovrei masturbarmi di più. La parte peggiore è l’estrema solitudine in cui vieni buttata, giudicata da chi hai intorno e incompresa da chi dovrebbe trovare una diagnosi”.

Giorgia Soleri ad agosto 2021 si è operata di Endometriosi. L’intervento è andato bene e l’influencer ha rassicurato i fan su Instagram ricevendo anche il sostegno del suo fidanzato Damiano.

Il rapporto con Damiano

Damiano e Giorgia sono fidanzati da cinque anni, ma come ha mostrato Giorgia ad Aprile 2022 si conoscono da otto anni. La ragazza ha infatti condiviso delle foto di lei e Damiano quando erano probabilmente solo amici. Nonostante la crescente celebrità internazionale di Damiano e gli impegni per la lotta contro la vulvodinia di Giorgia Soleri con relative campagne di sensibilizzazione, la coppia procede spedita verso un futuro di felicità. Damiano inoltre non manca di sostenere in presenza Giorgia durante convegni, interventi e presentazioni del suo libro.