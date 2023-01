Giorgia Meloni, il videomessaggio di auguri agli italiani

Poco dopo l’ora di pranzo del primo giorno dell’anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha diffuso sui suoi canali social un videomessaggio di auguri agli italiani: nel filmato l’invito ai cittadini a credere in lei e nel suo esecutivo, così come un ringraziamento a papa Francesco e il ricordo del suo predecessore Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre a 95 anni.

«Possiamo fare molto di più, dobbiamo farlo insieme»

«Un grande augurio a tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e di ottimismo, il governo farà la sua parte in quest’anno, ma vorrei che ci credeste con noi, che ci credeste con me, nella possibilità di sollevare questa nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente con entusiasmo, perché noi possiamo fare molto di più, dobbiamo farlo insieme e quindi a voi alle vostre famiglie un grande augurio per questo 2023». Così la premier Giorgia Meloni, nel videomessaggio trasmesso sui suoi canali social.

I ringraziamenti della premier a papa Francesco

Poi i ringraziamenti della premier a papa Francesco «per l’augurio che ha rivolto al governo il primo gennaio, che è un giorno particolare dell’anno e a poche ora dalla scomparsa di un altro grande pontefice, Benedetto XVI, un gigante della fede e della ragione, che mancherà a tutti» Davanti a una folla di fedeli radunati a Piazza San Pietro, questa mattina Bergoglio ha detto: «Viva gratitudine esprimo al presidente della Repubblica italiana, onorevole Sergio Mattarella, invocando prosperità per il popolo italiano. Anche gli stessi desideri per il presidente del governo».

