Meloni vola negli Stati Uniti, sarà ospite dei conservatori in Florida

«I am Giorgia, I am a mother, I am a Christian». Dopo aver declinato in spagnolo il suo tormentone nel corso di Viva 21, la kermesse a Madrid di Vox, partito neo-franchista di ultradestra, chissà se Giorgia Meloni lo farà in inglese a Orlando, in Florida, dove è stata invitata a partecipare alla Conservative Political Action Conference, appuntamento politico annuale a cui presenziano numerosi esponenti del Partito repubblicano americano.

Giorgia Meloni, cosa è la CPAC

La leader di Fratelli d’Italia è infatti attesa al Conservative Political Action Conference, conferenza annuale dei conservatori Usa che, inaugurata da Ronald Reagan nel 1974, vede la partecipazione di attivisti e politici conservatori da tutti gli Stati Uniti, così come di leader internazionali. Il Cpac si svolge quest’anno a Orlando, in Florida, da dal 24 al 27 febbraio: Giorgia Meloni interverrà sabato 26 alle 12:45, all’interno del panel “Cpac: The Whole World is Watching”, al tavolo degli ospiti stranieri.

Giorgia Meloni, per lei è un ritorno

«I repubblicani sono collegati alla famiglia dei Conservatori europei che ho l’onore di presiedere. E in questa veste, oltre che come presidente di FdI, che tornerò al CPAC, che quest’anno si tiene a Orlando. Si tratta del più grande convegno dei conservatori americani, con i quali condividiamo molti valori e molte battaglie», ha detto Giorgia Meloni in un’intervista a La Stampa. Curiosità: nella scorsa edizione della conferenza, è stata installata una statua dorata di Donald Trump, opera intitolata “Trump and His Magic Wand” e realizzata da Tommy Zegan, che ha attirato numerosi commenti online quando è venuto fuori che era stata costruita in Messico.

Giorgia Meloni, cosa ha detto sulla crisi ucraina

Il viaggio di Giorgia Meloni arriva in un momento di grandi fibrillazioni internazionali, legate in particolare alla crisi tra Russia e Ucraina. Meloni è intervenuta sul tema chiedendo di far prevalere la distensione, sottolineando comunque che «Fratelli d’Italia sostiene l’appartenenza dell’Italia al blocco occidentale e alla Nato senza ambiguità, soprattutto di fronte a crisi di ampia portata come questa».