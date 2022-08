Perché secondo la stampa estera Giorgia Meloni è inadatta a governare

Ventuno anni fa, nell’aprile del 2001, il settimanale inglese The Economist pubblicava una storica copertina con un ritratto del principale favorito per le imminenti elezioni politiche italiane che si sarebbero tenute il successivo 13 maggio e l’eloquente titolo “Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy” (“Perché Silvio Berlusconi non è adatto a guidare l’Italia”). Dopo aver elencato i problemi legali del Cavaliere e le sue frequentazioni d’affari e personali, l’articolo all’interno del giornale si concludeva con queste parole: «Nonostante si presenti come l’archetipo scintillante del self-made man, Berlusconi ha avuto bisogno di molto aiuto da ambienti malsani. Dice di voler sostituire il vecchio sistema corrotto, ma il suo impero è un prodotto di questo sistema. La sua elezione a primo ministro sarebbe solo la continuazione, non il rinnovamento delle vecchie abitudini dell’Italia». Sappiamo bene come andò a finire. Il centrodestra conquistò la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato e Berlusconi governò 5 anni. Oggi, cinque legislature dopo e con Berlusconi ancora in pista, dall’estero si guarda nuovamente con una certa preoccupazione al nostro Paese, pronosticando la vittoria delle destre e un governo a guida Giorgia Meloni.

«Dice che il fascismo non le appartiene. Ci credete?»

Ancora una volta sono gli inglesi a suonare la carica. “Is Giorgia Meloni the most dangerous woman in Europe?” (“Giorgia Meloni è la più pericolosa donna in Europa?”) titola lo Spectator, mettendo in copertina una caricatura della leader di Fratelli d’Italia intenta ad accendersi una sigaretta con la fiamma tricolore, simbolo del suo partito e di missina e neofascista memoria. Il settimanale britannico, tendenzialmente conservatore ed euroscettico e (va ricordato) responsabile dell’ascesa politica di Boris Johnson che ne fu direttore, in realtà non sembra accanirsi troppo sulla front-runner delle elezioni italiane, ma manifesta una certa inquietudine per i legami con il fascismo di FdI. Nel profilo, firmato da Nicholas Farrell, il giornalista ironizza con un distacco molto british sul fatto che Giorgia Meloni si presenti come paladina dei valori familiari ma non sia sposata, il tema che sembra però scottare di più sono proprio le radici fasciste del suo partito. «Perché (nel suo libro) fa così pochi riferimenti al fascismo?», chiede Farrell. «È qualcosa che non mi appartiene», risponde Meloni. Il giornalista chiude poi il pezzo lasciando ai lettori il giudizio: «Siete disposti a crederle?».

Una destra post-fascista e populista che farebbe felici Orban e Putin

Non lascia valutazioni in sospeso invece l’ex diplomatica americana Kathleen Doherty che su Foreign Policy ha firmato lo scorso 10 agosto un editoriale dal titolo “Le elezioni anticipate italiane possono dare a Putin la vittoria di cui ha bisogno”. Non solo Giorgia Meloni, si legge, è l’espressione di una destra post-fascista e populista che in Europa ha come riferimento Orban, le sue promesse di rimanere fedele alla Nato e all’Ucraina possono fallire perché «potrebbe avere problemi a tenere sotto controllo il suo stesso partito, il resto della coalizione con i loro elettori».

«L’Italia sopravvivrà alla Meloni, ma potrebbe rimanere danneggiata»

«Non sarà fascista ma evoca cupi ricordi del passato dell’Italia» scrive John Foot, un ricercatore della Bristol University, sul quotidiano progressista inglese The Guardian. «Siamo chiari», spiega il giornalista, «Meloni non è fascista. Non comanderà un esercito di camicie nere e non sovvertirà il sistema liberale. Ma al di là di questo ci sono segnali estremamente preoccupanti per l’Italia, per l’Europa e per la democrazia… L’Italia sopravvivrà alla Meloni, ma potrebbe rimanere severamente danneggiata». Insomma non è Mussolini, ma forse anche sì…

«La leader di Fratelli d’Italia sputa retorica anti-immigrati e anti-Lgbtq»

Dagli Stati Uniti il Washington Post aveva già suonato l’allarme alla caduta del governo Draghi con un editoriale dal titolo “Non c’è nulla da ridere”. «L’ascesa di Fratelli d’Italia è di per sé preoccupante», scriveva il quotidiano americano. «La leader del partito sputa retorica anti-immigrati e anti-Lgbtq. Ancora più preoccupante, tuttavia, è che il suo partito potrebbe ottenere il maggior numero di voti in autunno e formare un governo populista di destra in coalizione con gli ex sostenitori conservatori di Draghi». Il timore è legato in particolare alla solidità del fronte comune contro Putin: «Il leader russo vuole cogliere sicuramente l’opportunità. Con i loro voti di questo autunno, gli italiani possono e devono negarlo».

«Nessuno sostiene che Meloni sia fascista, ma…»

Il tedesco Süddeutsche Zeitung è altrettanto a disagio. L’inviato a Roma del quotidiano Oliver Maier definisce le affermazioni tranquillizzanti su Nato e Ucraina del centrodestra “bizzarre” perché smentite nei fatti dalle azioni politiche. «Nessuno sostiene che Meloni sia fascista», riassume il giornalista. «Ma gioca con l’eredità del fascismo perché, purtroppo, ha un mercato. Prima di ogni elezione cerca i discendenti di Mussolini che brilleranno del suo nome per il suo partito: ultima Rachele Mussolini, prima di lei Caio Giulio Cesare Mussolini. Non festeggia mai il 25 aprile, la liberazione dell’Italia dai nazisti e dai fascisti, e lo fa sapere a tutti. E quando dice di essere orgogliosa del simbolo con la fiamma, anche le più belle parole di pacificazione svaniscono».

Secondo i francesi c’è un «passato sulfureo» di cui non si è mai liberata

Dall’“Ich bin ein Berliner” (“Sono berlinese”) kennediano oggi siamo al più sfumato “Ich bin nicht antideutsch” (“Non sono antitedesca”). Così in un’intervista rilasciata al Frankfurter Allgemeine la leader della destra italiana ha tentato di sedare le apprensioni dell’intervistatore. “Passé sulfureux” ribadisce Oliver Bonnel su Le Monde. Un “passato sulfureo” di cui Giorgia Meloni non si è mai liberata nel corso della sua “irresistibile ascesa al potere”. Prosegue la testata francese: «I suoi commenti contrastano con l’ambiguità che ha mantenuto fino a poco tempo fa. Così, nell’ottobre 2021, durante il saccheggio, a Roma, della sede della Cgil (il più grande sindacato italiano) da parte dei gruppi fascisti di Ordine nuovo, si rifiutava di condannare con chiarezza il significato simbolico e politico, spiegando di ‘non sapere la matrice’ di quegli atti».

In Spagna: «Occhio alla frenesia di spesa e all’alto debito pubblico»

Lo spagnolo El Pais è più preoccupato di quello che viene definito il “delirio de gasto”, la “frenesia di spesa” che si desume dal programma di un possibile governo di centrodestra. «L’alto debito pubblico e la sorveglianza dell’Ue», scrive Lisa Jucca sulla testata di Madrid, «foreranno i più assurdi ballon d’essai lanciati dalla coalizione. (…) L’Italia ha bisogno del sostegno degli investitori per rifinanziare il proprio debito. Il nervosismo dei mercati ha costretto un precedente esecutivo anti-sistema a fermare costosi progetti fiscali nel 2018 e nel 2019. Inoltre, la Bce ha indicato che interverrà a sostegno dei Paesi che subiscono attacchi speculativi solo se rispettano le regole fiscali europee e non fanno saltare in aria le loro finanze pubbliche. L’aumento dei rendimenti dei titoli di stato indica che l’Italia non può dare per scontati i mercati obbligazionari. Questi vincoli esterni attenueranno qualsiasi misura fiscale radicale». Tra peso del passato e timore per il futuro, una parte dell’opinione pubblica internazionale sembra convinta che Giorgia Meloni sia, come Berlusconi nel 2001, “unfit”, “inadatta”, a governare l’Italia. Tra poco più di un mese sapremo cosa pensano davvero gli italiani.