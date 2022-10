Giorgia Meloni smentisce il governo di tecnici: «Leggo cose surreali»

«Leggo cose surreali che poi dovrei commentare, consiglierei prudenza. Temo che voi facciate confusione, è l’unica cosa che sto temendo». Così Giorgia Meloni smentisce la realizzazione di un governo con tecnici ai ministeri. La risposta della leader di Fratelli d’Italia arriva dopo che la 45enne era stata assediata dai giornalisti, che le chiedevano un commento su questa indiscrezione. Anche gli alleati nella coalizione di centrodestra sono dello stesso parere.

Governo con tecnici? Le reazioni del centrodestra

«Lasciamoli scrivere e lavoriamo alla squadra migliore possibile. Non vedo l’ora che il nuovo governo entri in carica, abbiamo le idee chiare su come difendere il lavoro e il futuro degli Italiani» commenta Matteo Salvini per la Lega. Anche Antonio Tajani per Forza Italia commenta l’indiscrezione sul governo: «(…) politico, scelto dagli elettori. E se ci sarà qualche tecnico, va bene». Nel frattempo, la Lega organizza un consiglio federale per capire quali nomi presentare alla Meloni per i ministeri.

Anche Umberto Bossi insiste, chiedendo a Salvini di procedere con le risposte alle esigenze del Nord. «Faccio valere le ragioni del Nord, autonomia resta il nostro vessillo» dichiara il Senatur.

La reazione dell’opposizione di Calenda e Renzi

Anche Calenda commenta quanto avviene ad Agorà: «Non sappiamo come Meloni intende affrontare le promesse che ha fatto, il problema dei costi pubblici, come tamponare il caro bollette. Credo debba farlo rapidamente se no i mercati vedranno che l’Italia è il Paese più fragile e scomposto e parte la speculazione, cosa che sta già accadendo».

«Meloni deve tenersi buoni Salvini e Berlusconi. A Salvini non darà l’Interno, metterà un tecnico per rassicurare, a Forza Italia li accontenterà. Ma cosa farà per le bollette? I tempi sono serrati ma se fossi in lei farei un governo per giurare il 19 sera e il 20 andrei al Consiglio europeo a Bruxelles» commenta Matteo Renzi a L’aria che tira.