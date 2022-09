Cosa c’è dietro l’infatuazione di Giorgia Meloni e della destra per Il Signore degli anelli

John Ronald Reuel (JRR) Tolkien, autore della strafamosa saga degli Hobbit, era un cattolico vecchio stampo e politicamente conservatore, ma di sicuro non era filo-fascista. È celebre, a questo proposito, la risposta che diede a un editore tedesco che, nel 1938, avendolo contattato per poter tradurre il suo romanzo di esordio, Lo Hobbit, gli chiese anche rassicurazioni sulle sue origini ariane: «Temo di non comprendere quello che voi intendete con la parola “ariano”. Non sono di estrazione ariana: che sarebbe indo-iraniana; per quanto ne sappia nessuno dei miei progenitori parlava l’indiano, il persiano o il gitano, o qualsiasi altro dialetto affine. Ma se ho capito bene, e voi mi state chiedendo se ho origini ebraiche, posso solo rispondere che mi dispiace di non avere antenati di quel popolo dotato», aggiungendo che se indagini irrilevanti di quel tipo fossero diventate una regola in materia di letteratura «allora si avvicinerebbe un tempo in cui portare un nome tedesco non sarebbe più motivo d’orgoglio». Chissà perché, tuttavia, in Italia, e solo in Italia, Tolkien ha sempre avuto un vasto e fedele seguito tra i militanti della destra radicale neo e post-fascista, nelle sue varie forme e componenti, da quella tradizionalista (evoliana) a quella più ortodossa (MSI) fino alla cosiddetta Nuova destra.

Giorgia Meloni era solita truccarsi da Hobbit

Il tema è tornato d’attualità dopo che il New York Times del 21 settembre, con una lunga corrispondenza del capo della sede romana del giornale, Jason Horowitz, ha richiamato l’infatuazione, giovanile, e non solo giovanile, di Giorgia Meloni per Tolkien e per il suo mondo fantastico («Credo che Tolkien esprima anche meglio di noi ciò in cui credono i conservatori»). La politica, molto probabilmente destinata a vestire i panni di prossimo primo ministro, da giovane militante del Movimento sociale italiano, ci ricorda Horowitz, era solita truccarsi da Hobbit, mentre i suoi camerati si davano i nomi di Frodo e degli altri Hobbit, e venerava Il Signore degli Anelli; partecipava ai Campi Hobbit e cantava insieme alla folk band di estrema destra “La compagnia dell’anello”. Un fenomeno tutto italiano, sottolinea l’autore della corrispondenza, perché solo da noi Tolkien e la sua saga hanno rappresentato, e rappresentano ormai da quasi un cinquantennio, un pilastro centrale su cui i discendenti del post-fascismo hanno basato parte della loro più profonda identità, con lo sguardo rivolto alla mitica età tradizionale creata dal filologo britannico e ai suoi simboli, ai suoi, eroi, ai suoi miti creativi.

Un autore molto apprezzato dalla destra tradizionalista

Tolkien è stato, prima di tutto, un autore molto apprezzato dalla cosiddetta destra tradizionalista (quella che si riferisce, per semplificare, al filosofo romano Julius Evola). Nella sua opera, questa destra scorge un ricorso continuo e approfondito a miti esoterici, spirituali, e persino alchemici in perfetta consonanza con la visione del mondo appunto di natura tradizionalista. Nel libro “Albero” di Tolkien. Come il Signore degli Anelli ha segnato la cultura del nostro tempo, un saggio collettaneo del 2007 curato da Gianfranco De Turris (il più importante studioso di Evola, non per caso presidente della Fondazione Julius Evola) che raccoglie gli scritti dei più importanti «tolkienologi» di estrema destra, Sebastiano Fusco scrive, per esempio, che Tolkien sapeva «maneggiare i simboli tradizionali con una profondità di conoscenza e soprattutto una capacità di farne oggetto di narrativa non raggiunta da nessun altro autore di romances dall’epoca di Chrétien de Troyes e Wolfram von Eschenbach», e porta tre esempi: la spada di Aragorn, che «… simboleggia la regalità vista come qualità superiore dell’uomo … più che comune, … che si innalza sulla volgare gleba», la caduta e risalita di Gandalf dall’abisso di Moria (viste come tappe di una vera e propria operazione alchemica); il salvataggio dello stesso Gandalf da parte di una gigantesca aquila, simbolo di elevazione spirituale. En passant, si può ricordare che tra le firme del saggio figura anche Gianluca Casseri, simpatizzante di CasaPound, autore, poi suicida, dell’uccisione di due ambulanti senegalesi, e il ferimento di altri tre, avvenuti a Firenze il 13 dicembre 2011.

I convegni per colmare il gap culturale con la sinistra

Tolkien, e la sua saga, raggiungono uno straordinario seguito poi con il fenomeno della cosiddetta Nuova destra, movimento di pensiero, capitanato in Italia da Marco Tarchi, che si prefiggeva – siamo tra la fine degli Anni 70 e i primi Anni 80 -, sulla scorta dell’importante esperienza della Nouvelle droite francese, che faceva riferimento al pensatore Alain De Benoist, di superare la obsoleta contrapposizione tra destra e sinistra (ma anche il tradizionalismo di destra e il suo «rifiuto del mondo moderno») e, soprattutto, di fare della destra non più una categoria esclusivamente politica, bensì metapolitica, avendo compreso la necessità di superare il gap «culturale» con la sinistra, e scalfirne l’indubbia egemonia (si parlerà, a questo proposito, di «gramscismo di destra»). Non per caso, i due appuntamenti nazionali per così dire fondativi (convegni) ebbero titoli assai significativi: “Ipotesi e strategia di una nuova destra”, i cui atti presero il titolo di “Proviamola nuova”, 1980, e “Costanti ed evoluzioni di un patrimonio culturale”, 1981, tradotto, negli atti, come “Al di là della destra e della sinistra”.

Ma Tolkien ha fatto la resistenza? Tra identificazione e appropriazione

E proprio nel corso del primo convegno, Umberto Croppi tiene una breve relazione intitolata Ma Tolkien ha fatto la resistenza?, in cui ripercorre il rapporto tra destra e Tolkien, un rapporto che, all’inizio, poteva definirsi come un riconoscersi spontaneo nel mondo fantastico degli Hobbit, ma che si è tradotto poi in un impegno culturale, in un «esperimento di identificazione», di, per usare un brutto termine, sottolinea Croppi, appropriazione. Alla Nuova destra, tuttavia, non interessa l’ambito tradizionalista dell’opera di Tolkien, quanto i valori espressi nella saga – eroismo, comunitarismo, critica della società tecnologica e progressista, rispetto delle gerarchie eccetera – e, soprattutto la possibilità di utilizzare questi temi per una riattivizzazione del mito, considerata essenziale non solo nelle creazioni artistiche, ma, come sottolineava nella stessa sede Giuseppe Del Ninno, per «riannodare gli sciolti legami con il patrimonio spirituale della propria gente».

Le manifestazioni promosse dall’organizzazione giovanile del Msi

Tra il 1977 e il 1981 si svolgono (tra Campania e Abruzzo) le quattro edizioni dei Campi Hobbit, manifestazioni promosse dall’organizzazione giovanile del Msi, seppure ispirate da personaggi non proprio ortodossi – che infatti poi lasceranno il partito chi per la Nuova destra, chi per altre esperienze -, tra cui Marco Tarchi, in realtà espulso dal Movimento sociale nel 1982, e Umberto Croppi, ma anche dall’ambiente rautiano. L’idea era quella di mobilitare i giovani militanti per confrontarsi e mettere in comune le varie iniziative «metapolitiche», per sperimentare, con musica, teatro, poesia e dibattiti sui temi sociali piuttosto trascurati dal partito (disoccupazione, condizione della donna, ecologismo) nuove forme espressive di «cultura alternativa». Il perché del nome intitolato ai personaggi di Tolkien lo spiegano i prefatori di Hobbit Hobbit, volume collettaneo pubblicato da ApiùMani/Lede nel 1982: «Tolkien come sintomo. Come fuga del prigioniero. Rinchiusi nelle contraddizioni di una destra invecchiata fra torcicolli e tormenti lirici, bloccati dietro le sbarre che invecchiati personalismi e carismi arrugginiti avevano ormai calcificato, sognavamo di evadere. Quel mondo fantastico di saga… coi suoi confini marcati… fra un Bene e un Male che meritano la maiuscola… ci salvava dal rischio della diserzione». E Giano Accame, uno dei più significativi intellettuali della destra postbellica, paventò proprio questo rischio di evasione durante i lavori del secondo convegno della Nuova destra. Ricordando come il pensiero di Evola e Von Salomon avesse sì formato la sua generazione, ma l’avessero anche indotta a una sorta di evasione, data l’impossibilità della applicazione politica immediata, mise in guardia i giovani novodestri dall’infatuarsi troppo per Il Signore degli anelli, «un libro che vi confesso non sono riuscito a leggere per l’istintiva ripugnanza che provo di fronte a opere di pura fantasia».