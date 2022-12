Giorgia Meloni è la settima donna più potente al mondo secondo Forbes

Non solo è la prima donna a ricoprire in Italia la carica di presidente del Consiglio. Non solo è l’unica donna alla guida di un paese del G20. Giorgia Meloni è anche, o proprio per questo, la settima donna più potente del mondo. A dirlo è l’edizione 2022 della classifica World’s Most Powerful Women stilata da Forbes, in cui la leader di Fratelli d’Italia è l’unica italiana.

Giorgia Meloni settima donna più potente del mondo

La premier occupa la posizione più alta tra tutti i nomi nuovi in classifica. È la terza europea e la quarta politica, alle spalle delle tre donne che occupano il podio assoluto: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, quella della Banca centrale europea Christine Lagarde e la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Dal 2004, quando Forbes ha iniziato a stilare la classifica, nessuna italiana aveva mai occupato una delle prime dieci posizioni. Nel 2017 Federica Mogherini, all’epoca alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, era stata diciassettesima.

Nel profilo stilato dal sito, si ricorda che Giorgia Meloni ha ottenuto il ruolo di primo ministro italiano il 22 ottobre 2022 diventando così la prima donna nella storia italiana a ricoprire quell’incarico. Segue una breve panoramica del suo impegno politico: «É la presidente del partito italiano di destra Fratelli d’Italia da marzo 2014. All’età di 15 anni si è unita all’ala giovanile del Movimento Sociale Italiano, fondato dai sostenitori del dittatore italiano Benito Mussolini e descritto come neo-fascista». Infine alcune delle sue posizioni sui diritti civili: «In un discorso di giugno 2022 si è detta favorevole alle famiglie naturali e all’identità sessuale e contraria alle lobby LGTB e all’ideologia gender, facendo temere che la sua elezione potesse erodere i diritti delle donne e della comunità LGBTQ».

La classifica delle 100 donne più potenti del mondo

La classifica, realizzata in base a quattro parametri principali (denaro, media, impatto e sfere di influenza) reca nomi di politiche, attrici, cantanti, leader aziendali e non solo. Questo l’elenco completo: