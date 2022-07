Giorgia Meloni risponde alla cantante omonima: “Non sei costretta ad ascoltarmi”

Mentre Giorgia Meloni si prepara per la corsa a premier delle prossime elezioni politiche, in molti non la risparmiano da parodie di vario tipo. Un po’ perché ricevere le attenzioni di fan e contro-elettori è connaturato all’essere mediatamente esposti, un po’ perché Meloni in passato è già stata oggetto di diversi “scherzi”. Nel 2019 la leader di Fratelli d’Italia aveva fatto un discorso poi diventato un leit motiv al servizio di moltissime parodie: “Io sono Giorgia”. Questa frase era perfino diventata il titolo del suo libro autobiografico. L’ultima ad attaccare la politica è stata una sua omonima, Giorgia Meloni, che stavolta di professione fa la cantante. Ecco cosa ha ironicamente scritto sui social e come ha risposto la leader di Fratelli d’Italia.

Giorgia Meloni, la cantante: cosa ha scritto?

Di professione fa la cantante e si chiama Giorgia Meloni. È omonima della leader di Fratelli d’Italia che in questi giorni sta ricevendo molta attenzione mediatica per il suo ruolo di primo piano nella prossima corsa elettorale. Proprio in vista delle elezioni, la cantante ha tenuto a esprimere il proprio orientamento politico, che è quanto mai distante da quello invece proposto dalla sua omonima. “Anch’io sono Giorgia, ma non rompo i co*****i a nessuno“, ha scritto la Meloni musicista in un post.

La risposta della leader di Fratelli d’Italia però non si è fatta attendere. “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla.”

La musicista però non è la prima a insultare Meloni, che secondo le stime ha serie chance di diventare la prima premier donna della storia del Paese. Elodie pochi giorni fa aveva attaccato il programma di Fratelli d’Italia, lanciando una frase sdegnata su Twitter in riferimento ai progetti del partito guidato proprio da Giorgia Meloni. “A me sinceramente fa paura“, aveva scritto l’artista sui social.