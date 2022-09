Giorgia Meloni, quando avrà l’incarico? Il primo passo spetta alla coalizione

Il voto italiano si è concluso con la vittoria della coalizione di centrodestra, con Fratelli d’Italia come prima forza politica, con oltre il 25% dei voti. La leader Giorgia Meloni potrebbe così diventare la prima premier donna nella storia italiana, ma quando riceverà l’incarico? Servirà qualche settimana prima di arrivare a un nuovo governo.

Giorgia Meloni, quando avrà l’incarico?

Si sono concluse le elezioni politiche. Data l’urgenza di trattare alcune questioni, come il Pnrr, la legge di bilancio e la crisi energetica, i vertici del partito di Giorgia Meloni potrebbero insediarsi a breve. In teoria, sarà proprio la presidente FdI a rivestire il ruolo di premier, e il suo primo governo potrebbe «nascere già una settimana dopo l’insediamento delle Camere». Ovvero, tra il 17 e 23 ottobre, e potrebbe diventare operativo a fine mese.

In particolare, al momento si attende la proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali presso le Corti d’appello. Inoltre, nella giornata del 13 ottobre si procederà all’elezione dei presidenti di Camera e Senato, che non dovrebbero prolungarsi oltre il 15 ottobre. A quel punto inizieranno le consultazioni, attese per il 17-18 ottobre. Se non ci saranno intoppi, si procederà con l’incarico a un presidente del Consiglio.

‘consultazioni’ con i partiti disposti a sostenere il suo esecutivo. Compito infatti del neo premier è quello di addensare attorno a sé una maggioranza che lo appoggi. Nel caso specifico, il Quirinale si limiterà ad aspettare che Meloni si garantisca il sostegno di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, senza ammettere eventuali forzature. Questi, a sua volta, avvierà dellecon i partiti disposti a sostenere il suo esecutivo.Compito infatti del neo premier è quello di addensare attorno a sé una maggioranza che lo appoggi. Nel caso specifico, il Quirinale si limiterà ad, senza ammettere eventuali forzature.

Una volta ottenuto il sostegno, il presidente del consiglio tornerà al Quirinale, scioglierà la riserva e sarà nominato ufficialmente. All’uscita dallo studio alla Vetrata, il neopresidente del Consiglio leggerà la lista dei ministri. A quel punto giureranno tutti al Quirinale nelle mani del presidente della Repubblica. In seguito il premier stilerà il discorso programmatico con cui spera di ottenere la fiducia della Camera e del Senato. Solo dopo l’inizio della prima riunione del Consiglio dei ministri il governo sarà effettivamente operativo.