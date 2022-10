Giorgia Meloni, il giallo del presunto insulto a Giuseppe Conte alla Camera

Sta facendo il giro del web un video in cui la neo premier Giorgia Meloni potrebbe aver pronunciato un insulto nei confronti del leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. Il filmato, girato durante la discussione generale seguita alle dichiarazioni programmatiche della presidente, mostra il labiale di quest’ultima che sembra dire «che merde» o «che merda».

Giorgia Meloni e il presunto insulto a Giuseppe Conte

Nel video, diventato virale, Conte chiede alla leader di Fratelli d’Italia di non mentire agli italiani parlando del PNRR: «Al Parlamento europeo voi non avete votato il Next Generation Eu. Astenersi in Parlamento significa non far passare il Next Generation e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza». A quel punto, la telecamera ha puntato sulla Meloni, presente in Aula ad ascoltare gli interventi dei deputati, che parrebbe aver pronunciato la parola incriminata.

Vi do la buonanotte con il #labiale (“che merda…”) della #Meloni rivolta a #Conte… Gioggia è proprio una personcina di “altissimo profilo” pic.twitter.com/IyIxl4ZY98 — Santino (@CorvinoSantino) October 25, 2022

Restano comunque dubbi sull’effettiva affermazione della neo presidente. Secondo quanto scritto da Open, che ha riferito di aver consultato la presidenza del Consiglio, Giorgia non avrebbe detto «che merda» ma «che meriti», perché aveva contestato a Conte di essersi preso dei «meriti non suoi» sul PNRR.

Oltre a questo, c’è anche un altro momento di tensione che ha riguardato l’intervento del leader pentastellato. Dopo aver dichiarato, sempre rivolgendosi alla Meloni, che «parlando di Ucraina non ha mai accennato alla pace, unica via d’uscita», la premier ha replicato, sorridendo: «Prendiamo la bandiera della pace e abbiamo fatto».

Giuseppe Conte alla Camera e la risposta di Giorgia Meloni #ilcavalloelatorre pic.twitter.com/RCq8krmcoy — Il cavallo e la torre (@CavalloTorre) October 25, 2022

Il tu a Soumahoro e la frase a Salvini

Tra gli altri frammenti della seduta di Montecitorio che continuano a circolare sul web, si citano il “tu” dato all’onorevole Soumahoro e la frase sussurrata al vicepremier Salvini sul rischio di sforare i tempi previsti a causa dei ripetuti applausi. Nel primo caso, la presidente è finita nel mirino per essersi così rivolta al deputato (sbagliandone inizialmente il nome): «Al collega mi sento di dire: tutti ci sentiamo scolari della storia, sai, altrimenti saremmo ignoranti del presente». Immediate le proteste dell’opposizione per il verbo pronunciato in seconda persona, a cui sono seguite le scuse della premier.

Nel secondo caso, il riferimento è a quel «Così finiamo alle 15» sussurrato all’orecchio del leader della Lega seduto alla sua destra. L’intervento programmatico, durato poco più di un’ora, è infatti stato interrotto da oltre 70 applausi che rischiavano di allungare le tempistiche inizialmente previste.