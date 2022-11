Giorgia Meloni sulle polemiche per la figlia a Bali: «Io premier senza privarla di una madre»

Con una storia su Instagram, Giorgia Meloni, di ritorno dal G20, ha attaccato chi ha «animato» il dibattito sui motivi che l’hanno spinta a portare con sé la figlia Ginevra. Nelle ore scorse sui giornali italiani è comparsa la notizia di uno staff presidenziale rinfoltito dalla presenza della bambina. Oggi la premier ha reagito commentando la polemica, accusando chi l’ha alimentata e rispondendo a muso duro che ha «il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare quello che posso per questa Nazione, senza per questo privare Ginevra di una madre».

Meloni: «Come cresce mia figlia non vi riguarda»

La storia su Instagram della presidente del Consiglio, che ha postato anche su Facebook, è diretta ai media nazionali e ai tanti che hanno commentato la notizia sui social, in tv e tra le righe dei quotidiani. «Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l’Italia al G20 di Bali», scrive Giorgia Meloni sul proprio profilo, «mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via quattro giorni. La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare quello che posso per questa Nazione, senza per questo privare Ginevra di una madre. Spero che questa risposta basti per farvi occupare di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza».

Per Giorgia Meloni «l’Italia è stata protagonista»

Giorgia Meloni ha intanto lasciato Bali, dopo una due giorni breve e intensa e una conferenza stampa in cui ha toccato vari temi. Tra tutti il ruolo giocato dall’Italia, tanto richiesta da non aver potuto partecipare a tutti i confronti bilaterali con gli altri leader. «L’Italia è stata protagonista del G20», ha dichiarato la premier. Poi ha proseguito spiegando che «intorno a noi c’è stata molta attenzione e curiosità, sicuramente anche dal fatto che l’Italia fosse l’unica nazione con un capo di governo donna, ce ne erano 4 su 41 partecipanti totali. Sul tema della parità il nostro paese era un fanalino di coda, ora siamo all’avanguardia, ed è un è elemento che fa piacere».