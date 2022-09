Le polemiche sul padre di Giorgia Meloni condannato per narcotraffico

«Le colpe dei padri non ricadano sui figli». Si è aggrappata a un detto che, a suo dire, non varrebbe per lei, Giorgia Meloni, nel commentare l’ultima polemica politica, che stavolta ha coinvolto suo padre. La storia è stata tirata fuori dalla stampa spagnola, che ha ricordato come Francesco Meloni nel 1995, quindi 27 anni fa, fu condannato a nove anni di reclusione per narcotraffico. Ovvio che il “papà-narcos” della futura premier italiana è una notizia appetibile, soprattutto per i media stranieri, ma c’è da dire che la leader di Fratelli d’Italia con quell’uomo ha avuto poco o niente a che fare: «Tutti sanno che mio padre andò via quando avevo poco più di un anno. Tutti sanno che ho scelto di non vederlo più all’età di 11 anni. Tutti sanno che non ho mai più avuto contatti con lui fino alla sua morte», ha scritto su Facebook la Meloni, commentando un duro post della giornalista Rula Jebreal, che avrà probabilmente strascichi anche in tribunale.

Il padre aveva con sé 1.500 chili di hashish

Il padre di Giorgia la abbandonò quando era ancora in fasce, lasciandola sola con la madre Anna Paratore e la sorella Arianna, con cui è cresciuta. Negli Anni 80 Francesco Meloni si trasferì alle Isole Canarie dove gestiva, secondo quanto raccontato dal Diario de Mallorca, il ristorante Marqués de Oristano nell’isola di La Gomera. Il 25 settembre del 1995 fu arrestato nel porto di Maó, a Minorca, perché aveva con sé 1.500 chili di hashish, che si trovavano su una barca a vela, la Cool star, che batteva bandiera francese. Con lui c’erano altri due figli, nati da un’altra relazione, e il genero. Al processo Meloni si è riconosciuto colpevole del trasferimento della droga dal Marocco a Minorca ed è stato successivamente condannato a nove anni di reclusione. I figli e il genero, invece, furono condannati a quattro anni.

«Quando morì non provai né odio né dispiacere»

Un caso esploso quando Giorgia aveva già deciso di non vedere più il padre. Intervistata dalla trasmissione Belve, raccontò: «Se una bambina di 11 anni decide che il padre non lo vuole vedere più e poi lo fa davvero, evidentemente quest’uomo qualcosa ha fatto. Mio padre ha fatto di tutto per non farsi voler bene. Faccio fatica a dire che era una brava persona». Quando morì, lei disse di non aver provato né odio né dispiacere: «Non provai nulla. Era come se fosse morto un personaggio della tivù, solo questo. Vuol dire che qualcosa di profondissimo si è scavato nell’inconscio di una bambina. E questa sì che è una cosa che mi fa arrabbiare».