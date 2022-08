Marcinelle, la polemica a distanza tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta

Nel giorno in cui ricorre il 66esimo anniversario del Disastro di Marcinelle, l’incendio sviluppatosi nella miniera belga di Bois du Carzier in cui morirono 262 minatori (di cui 136 italiani), Giorgia Meloni scrive una lettera al Corriere della Sera invitando a non strumentalizzare la tragedia per parlare dell’attuale situazione migratoria.

La lettera di Giorgia Meloni sul Disastro di Marcinelle

Dopo aver espresso apprezzamento per il gesto di Enrico Letta, che ha annunciato la sua partecipazione alla commemorazione istituzionale che si svolge nella cittadina belga, la leader di Fratelli d’Italia ha voluto mettere a confronto l’emigrazione dei nostri connazionali avvenuta nel secondo Dopoguerra con quella dei cittadini nordafricani verso l’Europa in atto negli ultimi anni. Una sorta di risposta al segretario dem che, nella sua lettera inviata due giorni prima al direttore del medesimo quotidiano, aveva dichiarato di voler «onorare quelle 262 vittime e anche, simbolicamente, tutti gli altri caduti, in altre viscere, a partire da quelle del Mediterraneo». Una comparazione, quella tra i lavoratori di Marcinelle e i migranti che cercano di arrivare nel nostro Paese, contestata da Giorgia Meloni che ha voluto sottolineare le differenze che, secondo lei, sussistono tra le due categorie.

I primi, ha sottolineato, «contribuivano al progresso economico, sociale e culturale delle nazioni che li hanno accolti, anche quando ciò non avveniva in condizioni ottimali come fu per i nostri minatori in Vallonia». I proprietari delle miniere si erano infatti impegnati a garantire salari e condizioni di lavoro dignitose agli italiani, emigrati in Belgio dopo la sigla di un protocollo che impegnava lo Stato a rifornire l’Italia di carbone in cambio di manovalanza. In molti casi, accadeva però che i cittadini si ritrovassero «a dormire nelle baracche destinate fino a qualche mese prima ai prigionieri di guerra tedeschi e a lavorare in condizioni ai limiti dell’umana sopportazione».

Dei secondi, invece, «fanno parte molti irregolari, per lo più giovani maschi in età da lavoro, che considerano l’accoglienza stessa come un diritto inalienabile da cui far discendere presunti diritti molto più materiali che costano alle casse dello Stato italiano, per ogni straniero accolto, più di quanto ricevano di pensione molti nostri anziani». Un fenomeno di cui, secondo Giorgia Meloni, è responsabile il centrosinistra che non ha mai saputo o voluto porgli fine, «alimentando così un traffico inumano e un business inaccettabile sostenuto da certe Ong ideologizzate e ben remunerati professionisti dell’accoglienza».

La frase sul contrasto all’immigrazione irregolare

Queste premesse sono bastate alla leader di Fratelli d’Italia per affermare le distanze che intercorrono tra il tragico anniversario di Marcinelle e l’attuale situazione migratoria e per evidenziare la necessità di non strumentalizzare la prima per fare retorica di parte sulla seconda. Anche se, a ben vedere, lei stessa non ha mancato di ribadire che «è doveroso ristabilire il principio elementare che in Italia si può accedere e permanere soltanto rispettando le nostre leggi», rimarcando così un punto del programma elettorale del suo partito.

Il contrasto all’immigrazione irregolare è infatti una delle priorità espresse da FdI, che solo qualche giorno fa è tornata a proporre il blocco navale in accordo con le autorità dei paesi nordafricani. Un’azione, quella finalizzata ad impedire l’accesso e l’uscita di navi militari e mercantili dai porti di un paese, che in molti ritengono però impraticabile sul piano normativo e legale. Di toni diametralmente opposti le parole che l’avversario, che con lei si contende lo status di segretario del primo partito italiano, ha usato per definire i migranti africani: «Soldati di una guerra per la sopravvivenza di fronte alla quale l’Europa e l’Italia non possono voltarsi dall’altra parte se vogliamo che le nostre radici, che affondano anche nella terra di Marcinelle, non inaridiscano».