Meloni sul centrodestra: «Con Salvini incomprensione non banale»

La crisi del centrodestra è tutt’altro che «un’incomprensione banale». A dichiararlo è stata Giorgia Meloni, una dei due attori protagonisti della vicenda. La leader di Fratelli d’Italia risponde così all’altro personaggio centrale di questa frattura, Matteo Salvini. Quest’ultimo, proprio ieri, dopo aver smentito il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sul superbonus, aveva parlato di un centrodestra pronto a superare gli alterchi. «Superiamo incomprensioni, interessi di parte, la gente non vuole divisioni, litigi, battibecchi. Uniti si vince. Io sto lavorando con Berlusconi, Meloni e tutti quanti perché solo uniti si vince», le parole del segretario della Lega. Ma Giorgia Meloni è tutt’altro che d’accordo.

Meloni: «Nessuno ha lavorato all’unità del centrodestra più di noi»

Giorgia Meloni è tornata a parlare della spaccatura tra Fratelli d’Italia e il resto dei partiti del centrodestra, Lega in testa. L’ha fatto durante una trasmissione su Rtl 102.5 in cui ha ripercorso il caos generato dalle votazioni per il Presidente della Repubblica. Dopo un’iniziale fronte comune, non è piaciuta alla deputata la scelta degli altri leader, capitanati da Salvini, di caldeggiare la scelta di Sergio Mattarella. A questo si aggiunge lo scontro con Forza Italia dovuto al flop della votazione di Maria Elisabetta Casellati, già presidente del Senato. «Io ho posto pubblicamente un tema», ha spiegato Giorgia Meloni, «lavoro per un centrodestra forte, orgoglioso, che non rincorre le sirene della sinistra. Su questo purtroppo non abbiamo la stessa posizione. Penso che nessuno ha lavorato all’unità del centrodestra più di Fratelli d’Italia, siamo gli unici che sull’alleanza non hanno un piano B».

Centrodestra disunito: «Un chiarimento serve»

E così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, getta benzina sul fuoco, chiudendo le porte alla tranquilla apertura di ieri di Matteo Salvini e della Lega. «Un chiarimento serve», ribadisce. Poi parlando delle elezioni amministrative e politiche del prossimo anno, sottolinea che il suo partito «andrà al governo solo con il centrodestra. Per noi l’unità è fondamentale. Ma se si hanno alleati che in molte occasioni prediligono l’allenza di governo con Pd e M5S è un problema di posizionamento politico». La prima partita si giocherà già nei prossimi mesi. Tiene banco l’elezione per il presidente della Regione siciliana, con Forza Italia e Pd che sembrano accarezzare l’idea di un’alleanza politica.