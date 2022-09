Giorgia Meloni, la sorella Arianna: “Non è vero che è contro l’aborto”

Non è la prima volta che Arianna, la sorella di Giorgia Meloni, la difende ed elogia pubblicamente. In una intervista rilasciata a Grazia Longo per La Stampa, la lavoratrice della Regione Lazio svela che la leader FdI non è contro la legge 194 sull’aborto. «Lei è dalla parte delle donne e dei diritti acquisiti».

Arianna, la sorella di Giorgia Meloni: “Non c’è alcun pericolo del ritorno al fascismo”

Arianna Meloni, la sorella della leader di Fratelli d’Italia, ha rilasciato un’intervista a Grazia Longo per La Stampa. «Hanno detto che Giorgia è contro la legge 194 sull’aborto, ma non è vero. Lei è dalla parte delle donne e dei diritti acquisiti», ha esordito la lavoratrice precaria della Regione Lazio. La familiare della presidente di FdI ha cercato di smantellare alcune altre ‘dicerie’ sul conto di Meloni. Tra queste, quella che riguarda la Nato, con la quale non ci sarebbe alcun problema. «Lo ha spiegato molte volte e lo proverà con i fatti», ha detto. «Sarà in grado di far capire che non c’è alcun pericolo di ritorno del fascismo», ha poi sottolineato.

«Giorgia è spesso vittima di chi invidia la sua onestà, la sua capacità di non rispondere a certi poteri e quindi l’attacca al fine di demolirla. Ma gli italiani hanno dimostrato di apprezzarla e l’hanno votata a piene mani. Quando domenica notte è salita sul palco all’hotel Parco dei Principi, sede del comitato elettorale, per ringraziare chi l’ha votata e per garantire che lavorerà nell’interesse dell’intero Paese, io mi sono emozionata. È stato un momento di grande intensità, se penso a tutta la gavetta che ha fatto».

