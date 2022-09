Giorgia Meloni, la madre: «Ha fatto tutto da sola, ora spero tolga il RdC»

All’indomani del risultato storico ottenuto dalla figlia, che si avvia a diventare la prima premier donna italiana, la madre di Giorgia Meloni ha raccontato ciò che vorrebbe quest’ultima facesse una volta al governo. Si è inoltre espressa sui titoli di giornale che, già dall’uscita delle prime proiezioni, inneggiavano al ritorno del fascismo.

Parla la madre di Giorgia Meloni

Raggiunta da Repubblica sull’uscio del suo appartamento popolare nel cuore della Garbatella, Anna Paratore si è detta contenta «come qualsiasi madre che gioisce se i figli sono felici di quello che fanno». Dopo i primi dati parziali che certificavano l’ascesa di Fratelli d’Italia a primo partito, le due si sono sentite al telefono e la donna le ha fatto i complimenti.

Ma niente di più, «perché preferiamo aspettare e vedere come evolve lo scenario». «Noi in famiglia siamo abituati a essere cauti, vediamo come va a finire», ha aggiunto. E anche sull’ipotesi di una festa insieme alla Garbatella per celebrare la vittoria, ha così risposto: «Non credo proprio. Le ripeto adesso bisogna pensare a lavorare».

«Spero tolga il Reddito di Cittadinanza»

Da cittadina, ha continuato, la prima misura che auspica sua figlia metta in campo per il futuro del Paese è l’eliminazione «della vergogna del reddito di cittadinanza ai diciottenni, che prendono i soldi per stare a casa a giocare ai videogiochi». Quei soldi, ha spiegato, spera vengano destinati ai malati, agli anziani che non arrivano alla fine del mese e a chi ne ha davvero bisogno, non a chi non ha voglia di lavorare.

Quanto poi ai giornali stranieri che hanno titolato sulla vittoria della destra post-fascista, ha parlato di «baggianate che lasciano il tempo che trovano». «Adesso bisogna lavorare per il bene dell’Italia», ha aggiunto affermando anche di non aver mai spronato la figlia che, ha concluso, ha sempre fatto tutto da sola.