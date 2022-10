Giorgia Meloni incontra Macron: «Collaborazione sulle grandi sfide comuni»

Primo incontro con un omologo internazionale per le neo premier Giorgia Meloni che, domenica 23 ottobre 2022, ha avuto un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron. Un dialogo in cui è stata ribadita la collaborazione tra i due paesi e la necessità di dare risposte comuni sui temi energetici.

Giorgia Meloni incontra Emmanuel Macron

I due si sono incontrati in un hotel romano dopo che il capo dell’Eliseo ha partecipato al convegno sulla pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio presso il centro congressi La Nuvola. «Abbiamo preferito che questo incontro fosse informale, ma è importante nell’ambito dei rapporti tra i nostri Paesi e per quanto riguarda l’Unione europea», ha dichiarato Macron.

Il quale, sul suo profilo Twitter, ha così commentato il dialogo con la leader di Fdi: «Come europei, come Stati vicini, come popoli amici, con l’Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato. Riuscire insieme, con dialogo e ambizione: lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma, Giorgia Meloni, va in questa direzione».

La nota di Palazzo Chigi

Dal canto suo, Palazzo Chigi ha diramato una nota parlando di incontro cordiale e proficuo. Nel corso del colloquio, seppur informale, sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all’Ucraina, la difficile congiuntura economica e la gestione dei flussi migratori. I due presidenti di Italia e Francia, si legge, hanno convenuto sulla volontà di proseguire con una collaborazione sulle grandi sfide comuni a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali.

Macron è stato il primo leader internazionale ad incontrare la presidente del Consiglio appena entrata in carica. Oggi lo stesso avrà un colloquio con il Papa e con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. In un tweet, ha inoltre voluto salutare il premier uscente Mario Draghi ringraziandolo e postando una foto che lo ritrae mentre gli stringe la mano.