«Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni»: la circolare ai ministeri

Giorgia Meloni è stata chiara, anche con i propri ministri: vuole essere chiamata Il Presidente e non La Presidente del Consiglio. Dopo giorni di polemiche e il placet ricevuto perfino dall’Accademia della Crusca, la premier chiede ufficialmente agli staff dei ministeri di utilizzare la declinazione maschile. Una decisione che arriva in maniera ufficiale, con una circolare firmata dal segretario generale Carlo Deodato che recita: «Per opportuna informazione si comunica che l’appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: “Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni”. Cordiali saluti». Una scelta destinata a riaprire la polemica sull’utilizzo del maschile.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha mandato una circolare a tutti i ministeri in cui chiede di utilizzare la declinazione al maschile.@ultimora_pol pic.twitter.com/tRDFQT7S6N — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) October 28, 2022

Giorgia Meloni ha scelto la declinazione maschile

Così la polemica rischia di continuare a lungo. Giorni fa, quando Meloni aveva chiesto di rivolgersi a lei al maschile, erano state molte le critiche piovute sulla neo-premier. In merito è intervenuta anche l’Accademia della Crusca, spiegando che si tratta di una forma, quella al maschile, non grammaticalmente scorretta. Lo stesso presidente dell’istituzione linguistica, però, ha espresso ad Adnkronos la propria preferenza per la versione femminile. La questione aveva naturalmente infiammato anche la politica. Emblematico il tweet dell’ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini: «La prima donna premier si fa chiamare al maschile, il presidente. Cosa le impedisce di rivendicare nella lingua il suo primato? La Treccani dice che i ruoli vanno declinati. Affermare il femminile è troppo per la leader di FDI, partito che già nel nome dimentica le Sorelle?».

Andrea Giambruno: «La chiamo il presidente»

Anche il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, è intervenuto due giorni fa sulla vicenda, seppur con ironia. Intercettato a pochi passi da Montecitorio, il giornalista si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti, che lo avevano incalzato anche sull’utilizzo del maschile. Come scrive Il Foglio, a chi gli chiedeva se la chiamasse il o la presidente lui aveva risposto sorridendo: «Il presidente, declinato al maschile. Certo».