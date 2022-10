Giorgia Meloni, il figlio del presidente dell’Uganda le offre cento mucche

É un’offerta insolita e singolare quella che Muhoozi Kainerugaba, comandante in capo delle forze di terra in Uganda nonché figlio del presidente Yoweri Museveni, ha fatto via social a Giorgia Meloni. Il generale ha infatti offerto alla leader di Fratelli d’Italia cento mucche, aprendo un dibattito tra gli utenti e chiarendo il significato del suo dono.

Giorgia Meloni e l’offerta delle cento vacche

«Quante mucche dareste al prossimo Primo Ministro italiano?», ha chiesto Kainerugaba in un tweet per poi rispondersi subito dopo con «Io le darei centro mucche Nkrore subito! Per il suo essere senza paura e vera!». Parole che in un primo momento hanno fatto pensare ad un’uscita offensiva e sessista, tanto che lo stesso si è sentito in dovere, forse anche per scongiurare un incidente diplomatico, di chiarire l’intento del suo post.

«Per i miei amici italiani, le mucche Nkore sono le più belle della terra», ha spiegato. Si tratta infatti di alcune tra gli vacche più pregiate dell’Uganda, con un mantello marrone scuro e lunghe corna bianche che si incurvano all’infuori e poi rientrano disegnando una specie di lira. Animali che, secondo la consuetudine del paese, un ragazzo regala alla persona amata. «So che gli europei regalano alle ragazze che amano i fiori. Non l’ho mai capito. Nella nostra cultura dai una mucca alla ragazza che ti piace», ha infatti chiarito il figlio del presidente. Quella che poteva sembrare un’offesa si è dunque rivelata un complimento, che la leader di Fratelli d’Italia non ha ancora commentato direttamente.

Il tweet sull’invasione dell’Italia

Non contento, il generale Kainerugaba ha continuato a ironizzare divertito nei suoi tweet, tanto che ad un certo punto ha anche condiviso le foto di un suo incontro con l’ambasciatore italiano Massimiliano Mazzanti descrivendolo come il tavolo di trattativa per la sposa Giorgia Meloni. Poi un’esagerazione, con un post in cui affermava che «se lei non accetterà l’omaggio, ci toccherà invadere l’Italia per lavare l’affronto». Parole, queste ultime, rimosse dopo che qualcuno gli ha fatto notare che il messaggio avrebbe potuto creare qualche frizione diplomatica. L’offerta delle cento mucche, invece, è ancora valida.