Sovranità, Merito, sicurezza energetica: le Correzioni di Meloni

Siamo onesti: ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, non si può sentire. Come direbbero i tiktoker, è cringe. Allo stesso tempo “sovranità alimentare” non è così provinciale e improvvisato come si potrebbe pensare, se è vero com’è vero che trattasi in fin dei conti di una dotta citazione dell’omologo ministero francese. Ma se si arriva a omaggiare gli odiati cugini d’Oltralpe, allora non si può certo dire d’essere anche al riparo da ogni accezione sciovinista. E poi, diciamolo (per citare Sua sovranità senatoriale Ignazio La Russa) in francese è tutta un’altra cosa (esattamente come Enrico Letta): la Souveraineté alimentaire.

Quel confine sottile tra valorizzazione dei nostri prodotti e l’autarchia

Orbene, qui non si tratta di discutere la nobiltà o meno di un concetto nemmeno tanto recente e con profonde e consolidate radici nella sostenibilità ambientale e nella giustizia sociale, ma appare anche abbastanza chiaro che in bocca a Giorgia Meloni, “sovranità” acquista inevitabilmente tutt’un altro sapore. Il confine tra valorizzazione dei prodotti del territorio e della biodiversità, e svolta autarchica e antieuropeista è sottile come la frontiera tra Russia e Finlandia. Eppure quel termine sovranità, così uguale e così diverso da sovranismo, fotografa esattamente la Giorgia Meloni premier. Stretta tra un passato e una base fortemente sovranista/antieuropeista, e una Ragion di Stato ben più radicata a Bruxelles, la prima donna primo ministro italiano si trova a dover recitare da destra la parte moderata, in una coalizione in cui soprattutto l’atlantista europeista Berlusconi si muove sempre più a Est.

Le sfumature meloniane: sovranità, Sicurezza energetica e Merito

Anche la lista dei ministri, preannunciata come di “alto profilo”, con pesanti endovenose tecniche alla Draghi, e poi rivelatasi più sciapa e timida del previsto, risente della necessità di queste Correzioni. Come nel capolavoro di Franzen, la neo premier sembra trovarsi alle prese soprattutto con la necessità di correggere, di pettinare, di sfumare. Per rassicurare Bruxelles e Washington da sinistra e proteggere il fronte interno da destra. E così oggi si parte dal nome dei ministeri, e per magia sovranismo diventa sovranità, Sviluppo Economico diventa delle imprese e del made in Italy (scritto rigorosamente in inglese), la Transizione ecologica torna indietro all’Ambiente, con la lungimirante aggiunta della Sicurezza energetica, e all’Istruzione si aggiunge il Merito.

E domani quali saranno le Correzioni?

Ma quali saranno le correzioni di domani? Magari Mussolini avrà anche fatto cose buone, ma pure molte sbagliate, e quindi medie. I treni non arriveranno poi sempre in orario, ma con ritardi di max 5 minuti. Rimborsabili. Sulle carte d’identità invece che genitore 1 e genitore 2, almeno 1 genitore su 2 dovrà essere la mamma, l’aborto sarà consentito, ma massimo una interruzione di gravidanza ogni figlio “andato a buon fine”. Se “io sono una mamma” e “sono una donna” resteranno intatte, “io sono cristiana” diventerà “sono cristiana ma non praticante, insomma si va a messa solo la domenica, a Natale, Pasqua, ai battesimi e ai matrimoni. Il blocco navale al largo delle coste italiane diventerà un “ingorgo, un rallentamento”, insomma qualcosa tipo lavori in corso sulla Salerno-Reggio Calabria. L’adozione per le coppie gay sarà consentita, a patto però che la coppia in questione sia formata almeno da un gay e una lesbica. Lo ius soli diventa “soli o male accompagnati”, nel senso che per ottenere la cittadinanza italiana si dovrà pur sostenere un esame di italiano, ma tenuto da Antonio Cassano.