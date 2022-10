Giorgia Meloni ha giurato al Quirinale, è nato il nuovo governo

Si è concluso nel salone delle feste del Quirinale il giuramento del nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni. È stata la premier, la prima donna nella storia del nostro Paese, la prima a giurare. Visibilmente emozionata, la leader di Fratelli d’Italia ha recitato la formula di rito a memoria: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione».

Dopo il giuramento della presidente del Consiglio dei ministri è stata la volta dei vicepremier designati Antonio Tajani (ministro degli Esteri) e Matteo Salvini (ministro delle Infrastrutture). Il primo ha preferito andare sul sicuro, leggendo le parole di prammatica, mentre il secondo è andato a memoria. Quindi hanno giurato tutti gli altri ministri del nuovo esecutivo.

Presenti tanti bambini

Presenti in sala tanti bambini, come mai era successo. In prima fila Andrea Giambruno, compagno di Meloni, con la piccola Ginevra, a cui la nuova premier ha rivolto più volte lo sguardo durante il giuramento. Presenti anche la figlia di Salvini, Mirta, e il figlio 19enne Federico, accompagnati dall’attuale compagna del leader della Lega, Francesca Verdini.

Gli outfit scelti dai ministri

Per gli uomini ha prevalso il look blu o comunque scuro, mentre ha scelto il grigio il responsabile dello Sport Andrea Abodi. Tra le ministre hanno scelto il nero Santanché e Bernini, che hanno accompagnato i tailleur neri con camicie bianche, mentre hanno optato per il total white Alberti Casellati e Locatelli. Dopo il giuramento al Quirinale, Meloni e tutti i ministri si sono messi in posa per la foto di rito con il Capo dello Stato. Successivamente un breve scambio di saluti con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella sala degli specchi.