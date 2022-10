Giorgia Meloni ha giurato, le congratulazioni dei leader europei

Giorgia Meloni ha giurato al Quirinale: è nato il nuovo governo italiano. Domani alle 10:30 la cerimonia della Campanella, poi il primo Consiglio dei ministri. L’Europa, che ha seguito con attenzione le elezioni del 25 settembre, si è congratulata “in blocco” con la leader di Fratelli d’Italia.

Il tweet di Von der Leyen

«Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono». Lo ha scritto in un tweet, in italiano, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, che prima delle elezioni aveva espresso una certa preoccupazione per l’eventuale (ma annunciata) vittoria della coalizione di centrodestra.

Congratulazioni a @GiorgiaMeloni per la sua nomina a Presidente del Consiglio Italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2022

Michel e Metsola, le congratulazioni a Meloni

«Congratulazioni a Giorgia Meloni che si insedia come prima donna presidente del Consiglio in Italia. Lavoriamo insieme a beneficio dell’Italia e dell’Ue». Questo il tweet del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che in italiano aggiunge: «La aspetto al Consiglio Europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione Europea».

Così la presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola. «Congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima donna premier in Italia. L’Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l’Ucraina rimanendo uniti e determinati. L’Europa ha bisogno dell’Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà. Buon lavoro!». Anche lei ha scritto in italiano.

Congratulazioni @GiorgiaMeloni, la prima donna Premier in Italia. L’Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l’Ucraina rimanendo uniti e determinati. L’Europa ha bisogno dell’Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà. Buon lavoro! 🇪🇺🇮🇹 — Roberta Metsola (@EP_President) October 22, 2022

I messaggi di Rutte e dell’alleato Orban

«Congratulazioni a Giorgia Meloni, che si è appena insediata come prima presidente del Consiglio donna in Italia. Non vedo l’ora di lavorare insieme all’interno della Nato e dell’Ue e di rafforzare i forti legami tra i nostri Paesi», ha twittato il premier olandese Mark Rutte.

E non poteva mancare un messaggio da parte del primo ministro ungherese Viktor Orban: «Congratulazioni a Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo. Grande giorno per la destra europea».