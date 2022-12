Giorgia Meloni affascinata da Giulia Salemi: ipotesi di collaborazione

Una influencer assoldata per trasmettere un messaggio e darsi un po’ di credibilità anche tramite social. Funzionerà? È quella giusta? In attesa di saperlo, Giorgia Meloni ci prova: la premier pare essere stata molto colpita da Giulia Salemi, conduttrice e showgirl italiana con origini iraniane da parte di madre. Tutto merito di un intervento alla Camera dei deputati, dove la Salemi ha fatto un intervento sulla violenza contro le donne, che nel 2021 ha fatto 45 mila vittime in tutto il mondo in ambito familiare.

Campagna per combattere le discriminazioni di genere

L’indiscrezione è riportata dal settimanale Oggi: la leader di Fratelli d’Italia sarebbe intenzionata a far partire una collaborazione. Giulia Salemi diventerebbe così il volto di una campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere. L’influencer del resto sta provando una sorta di riposizionamento, smarcandosi dall’immagine si semplice soubrette, per cavalcare i temi più sensibili dal punto di vista sociale, bisognerebbe poi vedere con quale credibilità, visto che dal Grande Fratello Vip alle battaglie civili il salto è impegnativo.

«Mi sono chiesta “perché io? Sarò la persona giusta?”»

Salemi, 29 anni, ha tenuto il suo discorso a Montecitorio, su invito della presidenza della Camera e poi ha anche confidato i suoi dubbi a Chi: «Mi sono chiesta “perché io? Sarò la persona giusta?”. Poi ho pensato che, se avevano chiamato, un motivo c’era. Il mondo digitale sa avvicinando i giovani alle istituzioni e il mio video è arrivato a milioni di persone. Mi sono emozionata, succede quando qualcosa mi sta veramente a cuore. Ho ricevuto messaggi di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare, ma hanno bisogno di tutela e protezione. Molte persone hanno paura perché si rischia di morire prima che vengano presi provvedimenti seri. Servono leggi più severe». Parole che a quanto pare hanno convinto Giorgia Meloni.