Giorgia Meloni a Fox News: «Potrei essere la prima donna premier in Italia»

«Le proiezioni indicano che Fratelli d’Italia è il partito leader della coalizioni di centrodestra. Nelle nostre regole di coalizione, il partito che vince può esprimere il premier per cui sì, io sono la leader di quel partito. Vediamo cosa succederà alle elezioni in Italia per cui sì, potrei essere la prima donna a guidare il governo italiano. Per me sarebbe un grande onore». Così Giorgia Meloni ha ventilato l’ipotesi di diventare la prima donna premier in Italia in un’intervista rilasciata al canale americano Fox News.

Giorgia Meloni intervistata da Fox News

Se le elezioni 2022 dovessero decretare Giorgia Meloni come leader del partito più votato e la coalizione di centrodestra dovesse avere la maggioranza per governare, la deputata diventerebbe infatti la prima donna della storia italiana ad abitare a Palazzo Chigi – dopo essere stata la prima a guidare un gruppo europeo, l’ECR. Questo perché il centrodestra ha stabilito che la lista che ottiene più consensi sarà quella che esprimerà il premier.

La presidente di FDI ha sottolineato che la prossima sarà «una stagione difficile, ed è per questo che durante la campagna elettorale bisogna dire la verità agli italiani sulla situazione e su quello che possiamo fare senza promettere nulla che non possiamo fare».

La posizione sull’Europa

Per quello che riguarda l’Europa, ha continuato, «quello che è successo lo scorso anno con la pandemia e la crisi internazionale hanno mostrato la sua debolezza». Secondo lei c’è bisogno di un’Unione Europea che non spenda troppo tempo a costruire una massiccia burocrazia e leggi ma si concentri sulla costruzione di una strategia di difesa e sicurezza energetica. E ancora: «Dobbiamo difendere la nostra industria e la nostra economia. L’Europa per esempio non ha una strategia sulla supply chan».

Si è inoltre espressa sulla posizione del suo partito in merito alla guerra in Ucraina ribadendo il suo sostegno a Kiev: «Quel conflitto è la punta dell’iceberg di un processo che punta ad una revisione dell’ordine mondiale. Se l’Occidente perde, a vincere sono la Russia di Putin e la Cina di Xi, e nell’Occidente gli europei sono quelli che pagheranno le conseguenze peggiori».