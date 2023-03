Giorgia Meloni imita se stessa con Fiorello: le battute su Ferragni e Schlein

La premier Giorgia Meloni è apparsa telefonicamente nella trasmissione «Viva Rai2», lo show del mattino di Fiorello, fingendosi un’imitatrice di se stessa. La Meloni nel corso della telefonata in diretta ha scherzato con il conduttore sugli argomenti caldi del momento.

La finta imitazione di Giorgia Meloni in diretta televisiva

Il primo ministro ha partecipato, collegata telefonicamente, alla trasmissione mattutina di Fiorello Viva Rai2. Il presentatore ha anche scherzato al riguardo, senza svelare ufficialmente la sua identità, raccontando di avere il numero di una donna di nome Giorgia «conosciuta a cena», molto brava a imitare la premier Giorgia Meloni. Fiorello ha chiesto alla finta imitatrice: «Ciao Giorgia, l’imitazione che mi hai fatto ieri sera quando la Meloni era alla Cgil me la puoi rifare?» e la Meloni ha risposto: «Voglio ringraziare anche coloro che mi contestano, ho letto dalle agenzie che sono stati efficaci, anche se non sapevo che la Ferragni fosse un metalmeccanico». La premier in diretta ha poi continuato ripetendo un suo classico tormentone che l’ha resa celebre sui social: «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. Non me lo toglierete». Fiorello e Biggio, suo co-conduttore, hanno continuato a reggere il gioco e anche la Meloni ha fatto lo stesso. Non a caso, Biggio ha esclamato a un certo punto: «L’imitazione è perfetta. Non esce mai dalla parte».

La battuta sulla sinistra della premier

A un certo punto della trasmissione, Fiorello ha detto: «Politicamente per chi hai votato?» e la premier ha risposto: «Voto a sinistra». Tuttavia, quando il conduttore ha menzionato le Primarie del Partito Democratico, Meloni ha detto di non aver espresso il voto. Poi alla domanda se sappia imitare la neo segretaria del Pd Elly Schlein, la premier ha risposto di «saper imitare solo la Meloni». Fiorello ha poi concluso la telefonata chiedendo se in futuro potessero esserci altri interventi in trasmissione della bravissima «imitatrice» e la Meloni ha dichiarato: «Quando volete».