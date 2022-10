Giorgia Meloni, le citazioni nel discorso: da Giovanni Paolo II a Falcone e Borsellino

In Italia tiene banco il discorso di Giorgia Meloni. La nuova presidente del Consiglio dei ministri italiana ha parlato per oltre un’ora, fermata per 82 volte dagli applausi. Il suo è stato un lungo preambolo alla fiducia chiesta alla Camera dei deputati, con tante citazioni al suo interno. La premier, leader di Fratelli d’Italia, ha fatto riferimento prima a molte donne importanti della storia italiana e non solo. Ha parlato di Rose Montmasson, Alfonsina Strada, Maria Montessori, Grazia Deledda, Riva Levi-Montalcini, Tina Anselmi, Nilde Iotti, Ilaria Alpi, Maria Grazia Cutuli e Oriana Fallaci, nominando poi Fabiola Gianotti, Marta Cartabia, Elisabetta Casellati, Samantha Cristoforetti e Chiara Corbella Petrillo. Poi spazio anche ad altri personaggi: papi, martiri della lotta contro la mafia, geni del XX secolo.

Ora in diretta dalla Camera dei Deputati per le dichiarazioni programmatiche del Governo https://t.co/VTed7MgfdA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 25, 2022

Da Giovanni Paolo II a Steve Jobs

Giorgia Meloni nella parte finale del suo discorso, durato oltre un’ora e interrotto più volte dagli applausi, ha spazio per citare, ad esempio, il filosofo Roger Scruton. Lui è stato uno dei maestri del pensiero conservatore e il suo pensiero viene sintetizzato, durante il discorso, nella frase «l’ecologia è l’esempio più vivo dell’alleanza tra chi c’è, chi c’è stato e chi verrà dopo». La premier però prosegue e cita ben due pontefici, Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Il primo è stato più volte citato, negli ultimi anni, sui canali ufficiali della stessa Meloni. La presidente ha poi parlato di Enrico Mattei e utilizzato la celebre frase di Steve Jobs, «siate affamati, siate folli», a cui aggiunge «siate liberi».

Meloni cita Montesquieu e i martiri della lotta alla mafia

«La libertà è quel bene che fa godere di ogni altro bene», prosegue poi Giorgia Meloni. Una frase ripresa dal pensiero di Montesquieu, altro riferimento celebre inserito nel suo discorso. E infine c’è spazio anche per quattro vittime illustri della lotta alla mafia: Chinnici, Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino. Su quest’ultimo racconta un aneddoto: «Ho iniziato a fare politica a 15 anni all’indomani della strage di Via D’Amelio, nel quale la mafia ha ucciso il giudice Paolo Borsellino. Il percorso che mi ha portato oggi a essere il presidente del Consiglio italiano nasce dall’esempio di quell’eroe. Quando sono venuta a trovare il presidente Fontana un paio di giorni fa e sono entrata a Montecitorio, ho trovato all’inizio e alla fine dello scalone una foto di Paolo Borsellino. Ho pensato che per me era come se si chiudesse un cerchio. Affronteremo il cancro mafioso a testa alta, come ci hanno insegnato i tanti eroi che con il loro coraggio hanno dato l’esempio agli italiani».