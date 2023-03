Il discorso di Giorgia Meloni alla Cgil tra reddito di cittadinanza e riforma fiscale

È il giorno della premier Giorgia Meloni sul palco della Cgil di Rimini, dove è in corso il XIX congresso nazionale. Accolta all’esterno dalla protesta di alcuni delegati, che hanno esposto peluches e striscioni, e all’interno da un coro che intonava Bella Ciao, la presidente del Consiglio ha affrontato diversi temi nel suo discorso, dai salari alla riforma fiscale, dal lavoro al confronto tra sindacati e governo. Per scaldare una platea in parte gelida non ha mancato di far ricorso all’ironia, riuscendo a condurre il suo intervento senza fischi e a strappare un seppur breve applauso finale.

Il discorso di Giorgia Meloni alla Cgil

In apertura del suo intervento, la leader di Fratelli d’Italia ha ringraziato tutta la Cgil, compresi i delegati che l’hanno criticata e si sono opposti al suo invito: «Mi sento fischiata da quando ho 16 anni. Potrei dire che sono cavaliere al merito su questo. Non ho voluto rinunciare a questo appuntamento in segno di rispetto del sindacato. Questo congresso è un esercizio di democrazia e partecipazione, che non può lasciare indifferente chi ha responsabilità decisionali e chi, come me, sa quanto questi eventi tengano vive queste dinamiche». A proposito di proteste, ha citato lo slogan che le hanno dedicato alcuni iscritti, «Pensati sgradita»: «Non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica», con riferimento al celebre e virale outfit dell’imprenditrice a Sanremo.

La riforma fiscale

Dopo aver strappato un breve applauso condannando «l’imperdonabile assalto» del 9 ottobre 2021 da parte di militanti e manifestanti di estrema destra alla sede della Cgil, è passata ad affrontare i temi concreti. In primis la riforma fiscale, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e «frettolosamente bocciata da alcuni», di cui ne ha esposto gli obiettivi: la diminuzione progressiva delle aliquote Irpef, l’introduzione anche per i dipendenti di una tassa piatta agevolata sugli incrementi di salario, il riconoscimento del principio del merito, la deducibilità di benefici come trasporto, istruzione e l’allineamento di lavoratori dipendenti e pensionati sul livello più alto di no-tax area.

Il reddito di cittadinanza e i salari

Quindi l’attacco al reddito di cittadinanza, che «ha fallito» ed è «doveroso abolire». Queste le sue parole: «Il segretario Landini, nella sua relazione, si è chiesto cosa ci abbiano fatto i poveri, visto che abbiamo modificato il reddito di cittadinanza. I poveri non ci hanno fatto niente ed è per questo che abbiamo voluto farli uscire da quella condizione e l’unico modo per farlo è dargli un lavoro. Dopo tre anni la condizione di chi lo ha percepito non è migliorata». Certa che la povertà non si abolisca per decreto, ha affermato che il suo governo intende tutelare chi non è in grado di lavorare, chi ha perso il lavoro e gli invalidi e al contempo creare posti di lavoro per gli occupabili. Infine il capitolo salari, che in Italia sono bloccati da 30 anni: «Un dato scioccante abbiamo salari più bassi di prima del Novanta, quando non c’erano ancora i telefonini. In Germania e Francia sono saliti anche del 30 per cento». La chiave sta, secondo lei, nella crescita economica, consapevole che «sono le aziende a creare ricchezza».

Il confronto tra sindacato e governo

In conclusione, una sorta di appello all’unità e al bando di ogni approccio pregiudiziale: «Rivendicate le vostre istanze nel confronto col governo: a volte saremo d’accordo, altre no, ma troverete ascolto senza pregiudizi. È uno degli impegni che mi sono presa con gli italiani e che intendo portare avanti. Su molte cose si può trovare condivisione, su altre è più difficile, ma ciò non significa non tentare il confronto. Io non considero finito il confronto tra sindacato e governo, io lo considero produttivo anche quando non siamo d’accordo». Al termine dell’intervento, durato mezz’ora, Giorgia Meloni è uscita dalla sala accompagnata dal segretario generale Maurizio Landini. E alla fine l’applauso, per quanto breve, è scattato.